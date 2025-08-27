Data actualizării: | Data publicării:

Macron, Merz şi Tusk, semnal la Chișinău de Ziua Independenței R. Moldova. Update: Mesajele date de Maia Sandu și Sorin Grindeanu

Foto: Agerpres
Foto: Agerpres

O deplasare în trei pentru o demonstraţie simbolică de forţă, astfel califică AFP vizita preşedintelui francez Emmanuel Macron, a cancelarului german Friedrich Merz şi a premierului polonez Donald Tusk, care călătoresc miercuri la Chişinău. De asemenea, preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, au transmis un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Independenţei Republicii Moldova.

Update 2

Ziua Independenţei R. Moldova. Sorin Grindeanu: E esenţial să reafirmăm sprijinul ferm şi fără echivoc pentru aderarea ţării vecine la UE

Alegerile parlamentare din septembrie din Republica Moldova vor reprezenta un moment decisiv pentru parcursul european al acestei ţări şi este esenţial ca România să-şi reafirme sprijinul ferm şi fără echivoc pentru aderarea ei la Uniunea Europeană, a declarat, miercuri, preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu.

"Astăzi marcăm 34 de ani de la proclamarea independenţei Republicii Moldova, într-un context internaţional marcat de schimbări profunde în arhitectura de securitate globală. Alegerile parlamentare din septembrie vor reprezenta un moment decisiv pentru parcursul european al Republicii Moldova, dar şi un test pentru determinarea de a accelera procesul de aderare la UE. De aceea, este esenţial să reafirmăm sprijinul nostru ferm şi fără echivoc pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană", a scris Grindeanu, pe Facebook.

El a menţionat că, pe lângă importanţa istorică, intrarea Republicii Moldova în marea familie europeană reprezintă "un pas esenţial pentru întărirea stabilităţii pe Flancul estic".

"Susţin începerea de îndată a capitolelor de negociere cu UE şi consider că experienţa României poate şi trebuie valorificată în procesul de aderare. În acest context, continuarea proiectelor de infrastructură mare din Moldova reprezintă un argument în plus pentru capacitatea de a consolida legăturile directe dintre cele două state, dar şi dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană", a mai transmis preşedintele Camerei Deputaţilor.

Potrivit acestuia, România trebuie să valorifice inclusiv eforturile care vor permite întărirea prezenţei economice în Republica Moldova.

"Consider că o abordare fermă, pragmatică şi bazată pe cunoaşterea în profunzime a realităţilor din această zonă reprezintă cel mai eficient mod prin care putem contribui la ireversibilitatea parcursului european al Republicii Moldova", a apreciat Sorin Grindeanu.

Update 1

Maia Sandu: Moldova trăieşte prin tine,prin fiecare mână care munceşte, prin fiecare inimă care iubeşte

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis miercuri un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Independenţei Republicii Moldova, în care a evidenţiat rolul cetăţenilor, pe care i-a îndemnat să fie "liberi şi puternici", transmite MOLDPRES.

"Tu ai păstrat tradiţiile Moldovei şi ai adunat familiile acasă. Tu ai muncit onest, ai avut grijă de pământ şi ai pus pe masă roadă bună. Tu ai pus cărămidă peste cărămidă, ai construit o şcoală, ai făcut un drum, ai construit un spital. Tu ţi-ai crescut copiii cu dragoste de familie şi de ţară. Tu ai fost la datorie şi ai ajutat mii de oameni, tu ai salvat o viaţă, ai adus frumosul în viaţa noastră, ai clădit o viaţă. Tu eşti viitorul - construieşte pe moştenirea noastră şi fii liber şi puternic", a afirmat Maia Sandu.

Şefa statului a chemat la unitate, libertate şi independenţă.

"Tot ce faci tu înseamnă Moldova. Când tu te simţi în siguranţă, Moldova este în siguranţă. Când tu acţionezi liber şi independent, Moldova este liberă şi independentă. Când tu alegi drumul corect, Moldova este pe drumul corect. Moldova trăieşte prin tine, prin fiecare mână care munceşte, prin fiecare inimă care iubeşte. Noi făurim drumul Moldovei. La mulţi ani, Moldova!", a transmis Sandu.

Separat, lideri ai Republicii Moldova şi reprezentanţi ai instituţiilor de forţă au depus flori la monumentul "Maica Îndurerată" din cadrul Complexului Memorial "Eternitate".

Cu această ocazie, Maia Sandu a transmis un mesaj de recunoştinţă faţă de eroii neamului care au apărat independenţa ţării, subliniind datoria generaţiei actuale de a păstra şi consolida acest dar, potrivit Moldpres.

"(...) Suntem astăzi aici pentru a ne exprima recunoştinţa faţă de eroii neamului nostru, care, cu arma în mână, au apărat independenţa. Independenţa înseamnă să ne trăim viaţa în libertate, în pace şi cu demnitate. Este datoria noastră faţă de părinţi şi bunici, dar şi faţă de copiii şi nepoţii noştri, să protejăm şi să consolidăm independenţa, să transformăm Republica Moldova într-un stat puternic, capabil să ne asigure libertate şi bunăstare pentru mulţi ani", a declarat şefa statului.

Maia Sandu a amintit că moldovenii îşi doresc să facă parte din "marea familie europeană", acolo unde există siguranţă şi libertate, dar a atras atenţia şi asupra faptului că ţara trebuie să rămână vigilentă în faţa provocărilor externe şi a tentativelor de amestec în treburile interne.

La rândul său, preşedintele Parlamentului, Igor Grosu, a vorbit despre maturitatea şi rezilienţa Republicii Moldova.

"Fiecare an care trece face ca Moldova să devină mai matură, mai înţeleaptă şi mai pregătită pentru a face faţă provocărilor. (...)", a declarat Grosu.

Ce a declarat premierul Dorin Recean



Prim-ministrul Dorin Recean a subliniat că independenţa este cea care uneşte cetăţenii.

"Independenţa ne uneşte atunci când aducem un omagiu celor care s-au sacrificat, atunci când avem grijă de familiile lor, când educăm copiii în spiritul patriotismului şi, foarte important, atunci când purtăm următoarele lupte necesare pentru construcţia unui stat - unei Moldove independente, suverane şi prospere", a afirmat premierul moldovean.

Republica Moldova marchează miercuri 34 de ani de la proclamarea Independenţei, votată de Parlament la 27 august 1991. Cu această ocazie, la Chişinău şi în alte localităţi ale ţării vor fi organizate mai multe evenimente festive. În a doua parte a zilei, preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, şi premierul Poloniei, Donald Tusk, sunt aşteptaţi la Chişinău, "o dovadă a faptului că Moldova contează", potrivit Maiei Sandu. 

Ei  merg la Chișinău, pentru a-şi demonstra sprijinul faţă de Republica Moldova şi preşedinta sa proeuropeană, Maia Sandu, în faţa a ceea ce cei trei lideri europeni califică drept "ameninţări" şi "ingerinţe" ruse.

Data nu a fost aleasă la întâmplare: preşedintele francez, cancelarul german şi prim-ministrul polonez, lideri ai unor ţări pe care diplomaţii le numesc "Triunghiul de la Weimar", vor participa la cea de-a 34-a aniversare a independenţei Republicii Moldova.

Şi aceasta în ajunul începerii campaniei oficiale pentru alegerile legislative de la sfârşitul lunii septembrie, despre care Republica Moldova şi aliaţii săi europeni spun că sunt afectate de interferenţele Moscovei pentru a forţa să treacă de partea sa acest stat, candidat la aderarea la Uniunea Europeană, care se învecinează şi susţine Ucraina devastată de război.

"Aceasta este o demonstraţie de sprijin pentru Republica Moldova din partea liderilor europeni într-un moment în care Rusia îşi sporeşte interferenţa înaintea unor alegeri cruciale", a declarat pentru AFP preşedinţia Republicii Moldova.

Aşteptaţi să participe în cursul după-amiezii, cei trei se vor adresa presei alături de Maia Sandu, apoi vor participa la o cină şi vor susţine discursuri în cadrul festivităţilor oficiale din Piaţa Independenţei, punctate de un concert.

Ce intenționează să reafirme Macron, Merz şi Tusk


Macron, Merz şi Tusk intenţionează să-şi reafirme "sprijinul pentru independenţa, suveranitatea şi integritatea teritorială a Republicii Moldovei", a declarat jurnaliştilor un consilier al preşedintelui francez. De asemenea, cei trei susţin "traiectoria europeană" a Republicii Moldova în contextul negocierilor de aderare la UE deschise în iunie 2024.

"Nu putem face abstracţie" de "consecinţele războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, care afectează în primul rând Republica Moldova", a adăugat el.

"Moldova, la rândul ei, este ameninţată de Rusia", a adăugat Palatul Elysee, invocând "ingerinţele" şi "interferenţele" Moscovei, al cărei "software" în ceea ce priveşte fostele republici sovietice precum R.Moldova este "unul de intimidare şi, de asemenea, de obstrucţionare a suveranităţii şi de exploatare a separatismului".

O aluzie în special la Transnistria, un teritoriu separatist rusofon situat în estul Republicii Moldova, unde sunt staţionate forţe ruse, notează AFP.

Semnal puternic de sprijin pentru Moldova


"Această vizită este cu adevărat un semnal puternic de sprijin pentru Moldova şi transmite un mesaj simbolic Rusiei că principalele ţări europene sunt îngrijorate de ceea ce se întâmplă aici", a declarat analistul politic Valeriu Paşa de la think tank-ul Watchdog din Chişinău.

El apreciază că Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS) al preşedintei Sandu ar trebui să iasă învingător la alegerile legislative, dar rezultatul este dificil de prezis din cauza "ingerinţei enorme a Rusiei", alimentată de "sume de bani nebuneşti", pe fondul crizei economice şi al inflaţiei ridicate.

Acuzele Maiei Sandu


Maia Sandu, realeasă în noiembrie 2024, a acuzat Rusia la sfârşitul lunii iulie că desfăşoară o operaţiune complexă şi coordonată de interferenţă "fără precedent" pentru "a controla" ţara, care are frontieră cu UE, "începând din această toamnă". Şi toate acestea, prin recurgerea la mecanisme de cumpărare de voturi şi la finanţări cu "criptomonede", cu "100 de milioane de euro" alocate în acest scop, a denunţat ea la acea vreme, arătând cu degetul şi spre platforma Telegram, al cărei fondator este omul de afaceri Pavel Durov, născut în Rusia.

Franţa şi-a declarat cooperarea, consolidată în martie în timpul celei mai recente vizite a Maiei Sandu la Paris, pentru combaterea interferenţelor digitale prin intermediul agenţiei franceze Viginium.

Deşi "trioul" european îşi menţine intenţia de a se concentra pe sprijinirea Republicii Moldova, călătoria comună a acestor lideri vine într-un moment în care diplomaţia este în declin în problema ucraineană, notează AFP.

La două săptămâni după summitul dintre preşedinţii american Donald Trump şi rus Vladimir Putin, accelerarea bruscă în direcţia unor posibile negocieri de pace pare deja să stagneze, iar subiectul va fi inevitabil discutat în marginea evenimentelor oficiale de la Chişinău, mai comentează sursa citată, potrivit Agerpres.

