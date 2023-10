Lupte crâncene la Avdiivka. Zelenski susține că rușii au pierdut mii de soldați / video

Forțele ruse au pierdut cel puțin o brigadă în încercarea de a captura orașul ucrainean Avdiivka, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de Sky News.

Brigăzile variază ca mărime, dar de regulă numără între 1.500 și 8.000 de militari.

„Invadatorii au făcut mai multe încercări de a înconjura Avdiivka, dar de fiecare dată soldații noștri i-au oprit și i-au respins, provocând pierderi dureroase”, i-a spus Zelenski prim-ministrului Rishi Sunak într-un apel telefonic.

„În aceste cazuri, inamicul a pierdut cel puțin o brigadă”, a spus biroul președintelui, citându-l pe acesta.

Afirmația nu a fost verificată în mod independent și nu a existat niciun comentariu imediat din partea Rusiei.

Pierderile pe câmpul de luptă sunt un secret de stat atât în Ucraina, cât și în Rusia, dar se crede că zeci de mii de soldați și-au pierdut viața de ambele părți de la invadarea Ucrainei de către Rusia în februarie 2022.

Rusia a reînnoit eforturile de a încercui orașul Avdiivka din prima linie la mijlocul lunii octombrie.

În cea mai recentă actualizare, Institutul pentru Studiul Războiului a spus că pierderile semnificative de echipamente suferite de Rusia în oraș vor submina probabil capacitățile sale ofensive pe termen lung.

Russians divide into small groups in the Avdiivka direction after suffering failures and try to move in sectors to encircle the village more thoroughly - Ukrainian general Mykola Malomuzh.



According to him, the AFU are now destroying Russian advance units to tighten up the… pic.twitter.com/EThiH2tiDc