Lula da Silva, preşedintele Braziliei, va candida pentru un al patrulea mandat în 2026

"Voi candida pentru un al patrulea mandat (de preşedinte) în Brazilia (...). Mandatul meu se încheie la sfârşitul anului 2026, dar mă pregătesc să candidez la noi alegeri", a declarat Lula în timpul unui discurs alături de omologul său indonezian, Prabowo Subianto, la Jakarta.

"Voi împlini 80 de ani (lunea viitoare), dar puteţi fi siguri că am aceeaşi energie ca atunci când aveam 30 de ani", a adăugat el.

În ultimele luni, preşedintele brazilian, care a revenit la putere în 2023 după două mandate, din 2003 până în 2010, a sugerat în repetate rânduri că intenţionează să candideze pentru a fi reales în fruntea ţării dacă sănătatea îi va permite, fără a confirma clar acest lucru.

"Dacă, atunci când va veni momentul să decid, voi avea motivaţia pe care o am astăzi, vigoarea fizică pe care o am astăzi, dorinţa pe care o am astăzi, nu am nicio îndoială că voi fi candidat la preşedinţia republicii pentru un al patrulea mandat", a declarat el la un post de radio local la începutul lunii octombrie.

La sfârşitul anului 2024, capacitatea sa de a candida pentru un nou mandat a fost pusă sub semnul întrebării, fiind necesară o intervenţie chirurgicală de urgenţă pentru a i se îndepărta un hematom la craniu, provocat în urma unei căzături.

Lula se confruntă cu dificultăţi în sondaje, mai ales din cauza inflaţiei ridicate a preţurilor alimentelor de la începutul anului 2025.

Popularitatea sa a cunoscut însă o creştere în ultimele săptămâni, prezentându-se drept un apărător al "suveranităţii naţionale" în mijlocul unei crize diplomatice şi comerciale dintre Brazilia şi Statele Unite.

Administraţia preşedintelui Donald Trump a introdus o suprataxă punitivă de 50% pentru numeroase produse braziliene şi a impus sancţiuni individuale oficialilor din ţara sud-americană, ca represalii pentru o presupusă "vânătoare de vrăjitoare" împotriva aliatului său de extremă dreapta, Jair Bolsonaro, predecesorul lui Lula.

Bolsonaro a fost condamnat în septembrie la 27 de ani de închisoare pentru o tentativă de lovitură de stat care viza împiedicarea revenirii lui Lula la putere după victoria sa electorală de la sfârşitul anului 2022.

Tabăra lui Bolsonaro nu a reuşit până acum să ajungă la un acord asupra unui candidat pentru alegerile prezidenţiale din 2026.