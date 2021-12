Lucia Goracci, interviu în Corriere della Sera, după conflictul cu Diana Șoșoacă: ”Mi-a spus că ea este cu Dumnezeu, eu cu Guvernul”. Se cere intervenția Bruxelles-ului

Ambasadorul Italiei în România, la solicitarea Ministerului de Externe italian, a cerut explicaţii Guvernului României cu privire la incidentul dintre Diana Şoşoacă şi Lucia Goracci.

Subsecretarul de stat pentru Afaceri Externe italian, Benedetto Della Vedova, a vorbit cu ambasadorul României în Italia, căruia i-a transmis că "Guvernul italian dezaprobă ferm ceea ce s-a întâmplat în Bucureşti corespondentului Tg1 şi echipei sale". "Ambasadorul Bologan m-a reasigurat că autorităţile din România cercetează cazul cu maximă atenţie şi rigoare şi că deja s-au luat măsuri împotriva soţului senatoarei Diana Şoşoacă", a mai explicat acesta, conform ANSA.it.

Lucia Goracci şi-a spus versiunea în presa italiană

"Mă simt bine acum. M-am întors în Italia, simt multă solidaritate în jurul meu. Dar mi-aş dori ca plângerea pe care am făcut-o la poliţie să fie dusă mai departe, pentru că ceea ce ni s-a întâmplat nu poate să fie trecut cu vederea. Nu voi generaliza despre ţară, despre un popor sau despre poliţie, în general, dar vreau ca plângerea mea să îşi urmeze cursul. În al doilea rând, era o jurnalistă din România cu mine, Delia Marinescu. Ştiu că şi ea a făcut o plângere. Sper ca ea să fie protejată", a declarat Lucia Goracci pentru Corriere della Sera.

"Am fost primiţi pentru un interviu cu privire la poziţiile anti-vaccinare ale senatoarei Şoşoacă, să clarificăm asta. Din păcate, odată ce am început să pun întrebări, senatoarea, într-un crescendo grotesc, a decis să ne dea afară, pentru ca apoi să decidă să ne încuie în cameră. I-am cerut dovezi ştiinţifice pentru poziţiile anti-vaccinare. A început să îmi spună că în România morţii sunt îngropaţi dezbrăcaţi în saci negri şi că asta ar merita un al doilea proces Nurnberg (n.r. la Nurnberg au fost judecaţi, pentru crime de război, naziştii, la finalul celui de-al Doilea Război Mondial). Mi-a spus la un moment dat că eu sunt jurnalistul Guvernului, în timp ce ea este cu Dumnezeu şi cu adevărul. Iar de aici a început coşmarul. Ne-a încuiat în cameră, alături de nişte bărbaţi, printre care şi soţul ei. Apoi a început să ne filmeze cu un telefon în timp ce cu un altul cerea intervenţia poliţiei, spunând că noi am intrat prin efracţie", a mai spus ea.

Jurnaliştii de la Rai spun că România şi-a cerut scuze

"România îşi cere scuze pentru atacul serios asupra corespondentului Rai, Lucia Goracci, şi a colaboratorilor săi. Dacă Bucureşti este încă în Europa, astfel de incidente nu trebuie să mai aibă loc. Ne aşteptăm ca Guvernul italian şi Uniunea Europeană să ceară explicaţii Guvernului României asupra a ceea ce s-a întâmplat", a transmis Sindicatul Jurnaliştilor de la Rai, conform Il Giornale.

