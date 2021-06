Loredana Groza, enervată de fani: Încearcă să te atragă în turmă. Întotdeauna criticat, pus la zid

Loredana Groza s-a lansat serios în industria manelelor și rupe topurile muzicale. După ce a fost aspru criticată pentru prima piesă, alături de Florin Salam și alți maneliști celebri, vedeta a lansat și a doua piesă, cu o mare parte din maneliștii din prima piesă.

Nici de această dată artista nu a trecut neobservată și neatacată de fani, care se arată tot mai dezamăgiți de ea.

Loredana Groza, replică pentru cei ce au atacat-o

Artista a mărturisit că nu se lasă afectată de vorbele urâte pe care le primește, ci din contră. Loredana susține că îi place să se reinventeze și pentru ea, orice nou proiect, este un pas înainte.

"Muzica este iubire! Muzica este #Fericire! Muzica este un limbaj universal, trece dincolo de limba, culoarea pielii, conturi in banca... de fiecare data am cantat cu placere orice gen muzical. Am fost primul artist din Romania care a facut crossover cu hip hop, muzica lautareasca, folclor, gypsy music, electro, trap... reusind sa scot din underground, in atentia marelui public, artisti si stiluri muzicale diferite. De fiecare data ma implic total, cu pasiune, in orice proiect. Le multumesc fanilor mei si tuturor pentru ca m-au facut sa ma simt ca o regina", a scris Loredana Groza pe rețelele de socializare, potrivit Spectacola.ro

"Oamenii încearcă să te atragă în turmă"

"Oamenii încearcă să te atragă în turmă şi dacă cumva vrei să scoţi capul sau vrei să fii altfel, eşti întotdeauna criticat, pus la zid. Nu am de ce să răspund, nici la critici şi nici la laude, pentru că trebuie să fii întotdeauna zen. Munca înnobilează omul, deci nu am avut timp să am nicio apăsare. Resurse găsesc în dragoste, în muzică, în orice lucru care îmi place, care mă inspiră şi care îmi aduce lumină.

Întotdeauna mă reinventez şi e o continuă căutare, o continuă transformare. Fiecare proiect, fiecare cântec pe care îl fac e un nou început. Întotdeauna încerc să găsesc sunete noi, idei noi, poveşti, imagini, look-uri. Este cred un mesaj foarte pozitiv, despre puterea de a iubi, de a te dărui, de a te dedica în general pentru orice îţi place în viaţă. Şi cu trupul şi cu sufletul, a declarat Loredana Groza, potrivit observatornews.ro.

Loredana Groza, gafă cu noua manea: Mamă, ce nasoală. Cât costă un videoclip cu Costi Ioniță

În 24 de ore de la lansare, piesa a adunat 266.000 de vizualizări și se află pe locul 27 în topurile muzicale.

În primul rând, deși este o colaborare și cu Jador, fanii au observat că bucata de piesă a acestuia a fost preluată dintr-o altă piesă a lui Jador.

Mai mult, detaliul rușinos care le-a atras atenția urmăritorilor vedetei a fost acela că deși au trecut două luni de la lansarea primului videoclip, diva a filmat în același cadru și videoclipul pentru a doua piesă.

Chiar dacă maneliștii nu prea se uită la bani atunci când filmează videoclip-uri, pentru noua piesă decorul a fost neschimbat. Recuzita s-a folosit și atunci când Loredana a filmat pentru "Fericire", deci, alegerea tuturor în materie de obiecte și locație a fost una bună pentru că sume imense ar fi fost salvate.