Livrările de petrol rusesc spre Slovacia ar putea fi reluate astăzi

Aprovizionarea cu petrol rusesc către Slovacia prin conducta Druzhba, întreruptă joia trecută după un atac ucrainean în Rusia, ar putea fi reluată încă de luni, în cel mai bun scenariu, a declarat ministrul slovac al Economiei, Denisa Sakova, potrivit Reuters.

Rusia și Ucraina și-au intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice a celeilalte părți, vizând în ultimele săptămâni atât alimentarea internă cu energie termică a Ucrainei, cât și conducta rusească Druzhba și alte instalații.

Slovacia și Ungaria au declarat vineri că aprovizionarea lor cu petrol rusesc ar putea fi suspendată pentru cel puțin cinci zile după un atac ucrainean asupra unei instalații din Rusia.

„Potrivit celor mai recente informații, este o întrerupere de patru-cinci zile”, a spus Sakova într-un răspuns trimis prin e-mail întrebărilor Reuters. „Într-un caz optim, putem anticipa reluarea livrărilor către Slovacia chiar de luni”.

Ea a precizat că aprovizionarea clienților nu este pusă în pericol, având în vedere rezervele țării, echivalente cu 90 de zile de consum de petrol și produse petroliere.

Uniunea Europeană a redus importurile de energie din Rusia după invazia pe scară largă a Ucrainei, în 2022, și urmărește eliminarea treptată a petrolului și gazului rusesc până la sfârșitul anului 2027.

Slovacia și Ungaria au menținut relații cu președintele rus Vladimir Putin și s-au opus sancțiunilor împotriva Rusiei, pe care Ucraina le consideră vitale pentru a determina Moscova să renunțe la cerințele de război pe care le cataloghează drept inacceptabile.

De asemenea, ele se opun eliminării treptate a aprovizionării cu energie rusească prin conducta Druzhba, argumentând că nu se pot baza pe o conductă alternativă dinspre coasta adriatică a Croației.

Slovacia și Ungaria au cerut vineri Comisiei Europene să ajute la garantarea securității aprovizionării.

Un purtător de cuvânt al Comisiei a declarat luni că instituția este în contact cu statele membre pentru a evalua situația, adăugând că securitatea aprovizionării este o prioritate.

Atacul ucrainean de joi a fost a doua oară, în decursul aceleiași săptămâni, când livrările de petrol rusesc către Ungaria și Slovacia au fost întrerupte.

Armata ucraineană a anunțat joi seară că a lovit stația de pompare a petrolului de la Unecha, o parte esențială a conductei care transportă petrol spre Europa.

