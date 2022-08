Liviu Dragnea a spus ce ministru apreciază din Guvernul Ciucă.

El s-a referit la Adrian Chesnoiu, ministrul Agriculturii care a fost pus sub urmărire penală de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie într-un dosar în care este acuzat de instigare la permiterea accesului unor persoane neautorizate la informaţii ce nu sunt destinate publicităţii şi abuz în serviciu.

„Adrian Chesnoiu părea un băiat interesat de problemele din agricultură. Avea viziune. Nu era lăsat să facă ce voia, dar era un băiat tânăr care putea avea un viitor. L-au distrus!”, a zis Liviu Dragnea.

„Adrian Chesnoiu a promovat măsuri pentru agricultura românească”, a mai spus Liviu Dragnea.

Deputatul Adrian Chesnoiu, fost ministru al Agriculturii, a fost pus sub urmărire penală de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie într-un dosar în care este acuzat de instigare la permiterea accesului unor persoane neautorizate la informaţii ce nu sunt destinate publicităţii şi abuz în serviciu, a informat DNA.



Potrivit unui comunicat, ca urmare a îndeplinirii condiţiilor legale şi constituţionale, procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul teritorial Timişoara au dispus efectuarea urmăririi penale faţă de Adrian Ionuţ Chesnoiu, în prezent deputat, iar la data faptelor având şi funcţia de ministru al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru instigare (sub forma participaţiei improprii) la permiterea accesului unor persoane neautorizate la informaţii ce nu sunt destinate publicităţii, în scopul obţinerii pentru altul de foloase necuvenite (patru infracţiuni) şi abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit.



Procurorii anticorupţie notează în ordonanţă că, în perioada 9 februarie - 11 aprilie, Adrian Ionuţ Chesnoiu, în calitate de ministru, ar fi determinat o persoană din subordine, la vremea respectivă membru în mai multe comisii de examinare, să-i furnizeze unui coleg (persoană de încredere a ministrului) o parte din subiectele concepute pentru probele scrise ce urmau a fi susţinute cu ocazia organizării a patru concursuri pentru ocuparea unor posturi de: consilier clasa I, şef serviciu, director executiv adjunct şi director executiv ai unor direcţii judeţene.



„Subiectele respective ar fi ajuns ulterior la patru candidaţi „agreaţi" dintre care, în urma susţinerii probelor scrise şi orale, doar trei au promovat concursurile respective", precizează anchetatorii.



DNA menţionează că, la intervenţia directă a ministrului, în cazul unuia dintre candidaţi, membrii comisiei ar fi fost nevoiţi să-l promoveze pe acesta, în condiţiile în care nu obţinuse un punctaj corespunzător.



„Ca urmare a acestui demers, persoana respectivă a fost numită în funcţia de şef serviciu, obţinând până în prezent venituri salariale în valoare de 33.782 lei", arată procurorii.

În 2019, era ministrul său preferat. Acum, Liviu Dragnea și-a schimbat total părerea despre Petre Daea.

„Pentru mine, dumneata ești în continuare cel mai bun ministru din Guvern”, îi spunea Liviu Dragnea lui Petre Daea, în 2019, când îl lăuda pentru că a reabilitat vechile sisteme și îl anunța că, din acest motiv, „va avea mai mult de muncă, inclusiv la complexul de irigații Siret-Bărăgan”.

Acum, Liviu Dragnea spune că este total dezamăgit de actualul ministru al Agriculturii.

„Ce a făcut Petre Daea de când a venit în Guvern?! Am văzut doar vizite, teatru, imagini... Am înțeles teatrul ăsta și jocurile de imagine, dar am avut o secetă cruntă. Pentru sistemul de irigații, noi am lăsat bani suficienți. Au diminuat sursele pentru acest program, dar nu l-au oprit. În continuare, sursele financiare se dau cu țârâita. Pentru mine, Petre Daea este o mare dezamăgire”, a zis Liviu Dragnea la DC News.

„N-aș fi crezut că ziceți lucrul acesta. Mie mi-a făcut o imagine bună. Mie mi-a făcut și îmi face impresie bună, dar poate m-am dus eu după fentă, nu știu. Dar nu este cam repede să ne exprimăm despre activitatea lui? Abia a revenit în funcție. Vă promit: o să trag o linie, despre activitatea sa, în luna noiembrie”, a replicat jurnalistul Răzvan Dumitrescu, moderatorul emisiunii „Ce se întâmplă”.

„Nu trebuie să-mi promiteți mie. Trebuie să le promiteți celor care lucrează în agricultură și se chinuie și care nu bagă în pământ niciun zâmbet de-ale lui Daea, care nu irigă nici cu o vorbă meșteșugită de-ale lui Daea, care nu cumpără motorină cu o glumă de-ale lui Daea. Lor să le spuneți, celor care se chinuie! Știți cât este prețul la îngrășăminte? De cinci ori mai mare, s-ar putea chiar de șase ori. Pentru mine, Daea nu mai e nici măcar om, nici măcar patriot. Am avut încredere în el că este patriot, dar urmărește banii ”, a replicat Liviu Dragnea.

