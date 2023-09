Ministrul Agriculturii a explicat că prin această plafonare n-au cum să mai crească prețurile în România și că în felul acesta toți sunt mulțumiți.

„Atunci când am fost președintele Comisiei de Agricultură din Camera Deputaților eu am aprobat legea privind practicile comerciale neloiale. La legea practicilor comerciale neloiale, am lăsat o marjă de concesie între procesatori și retaileri. Retailerii pot aplica o marjă de remiză și risturn de 20%, adică să poată să facă refacturare către procesatorii români.

Prin această ordonanță nimeni nu și-a dat seama că eu am introdus remizele și risturnele în cei 20%, marja de adaos comercial plafonat. Atunci am venit cu o clarificare în ultima zi în care a fost aprobată ordonanța și am spus că pe o perioadă de trei luni nu mai ai voie să faci refacturare.

Practic a fost suspendată legea privind practicile comerciale neloiale. Atunci normal că toate prețurile s-a prăbușit cu 20% că dacă nu mai poți să faci refacturare să-i iei pe cei 20%, automat adaosul scade.", a spus Florin Barbu.

Producătorii sunt mulțumiți

„Credeți că sistemul va funcționa în continuare? Câtă vreme ar trebui să fie valabil sistemul acesta de plafonare a prețurilor?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Eu mi-am dorit foarte mult să fie act juridic încheiat pentru că știm ce s-a întâmplat atunci când s-a luat decizia privind scăderea prețului la lapte printr-o înțelegere încheiată, era alt premier atunci. Înțelegerea care a fost încheiată nu s-a respectat. De ce? Pentru că s-a dus direct în fermierul român, cel care produce laptele. Pentru că retailerul a scăzut cu 10%, procesatorul a scăzut cu 10% și ca să-și recupereze costurile unde credeți că s-au dus? La producător. Din fișa de post a unui produs, 70% reprezintă materia primă.

În această ordonanță, privind plafonarea adaosului comercial, fermierii nu mai există. Mai mult de atât, dacă vor să aibă un profit mai mare pe un adaos comercial limitat, unde se duc dacă materia prima reprezintă 70% din produs? Merg și spun: „Crește-mi și mie materia prima ca să pot să pun și eu adaos de 20% să iau și eu un profit mai mare." Era logic.”, a spus ministrul Agriculturii.

„Spuneți că și producătorii sunt mulțumiți din semnalele pe care le aveți.”, a completat Bogdan Chirieac.

„Sunt sută la sută mulțumiți pentru că prețul laptelui a crescut de la 1,5 lei la 1,7 lei și sunt convins că în perioada următoare prețul laptelui va ajunge la 2,2 lei la poarta fermei.", a spus ministrul.

„Și la cumpărător?", a întrebat Bogdan Chirieac.

„La cumpărător, prin această plafonare n-au cum să mai crească prețurile în România. Vă dau un exemplu: aveam litrul de lapte care pleca de la fermă cu 1,5 lei, iar pe raft era 9 lei. Asta înseamnă că pe tot lanțul acesta era un adaos comercial de 600%. Undeva era o ruptură. Ordonanța a reglat foarte clar: nu ai voie, ai contravenție. Față de fișa de cost, dacă ai pus mai mult de 20% ai contravenție. Contravențiile sunt de 2 milioane de lei dacă se identifică nerespectarea ordonanței.”, a spus Florin Barbu.

Alte produse cu preț plafonat la raft

„Lumea nu s-a mai plâns, retailerii sunt mulțumiți. Vă așteptați să se face vreun iureș?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Nu au de ce să facă iureș pentru că retailerii care sunt în România sunt francezi. Atât timp cât Franța a aplicat aceeași schemă pe care ministerul Agriculturii din România a aplicat-o, de ce să aibă reacții?

Eu îmi doresc să am o discuție în continuare cu retailerii și cu procesatorii ca lista de produse pentru sărbătorile de iarnă să crească.", a mai spus ministrul.

„Deci vor fi în continuare și alte produse cu prețul plafonat la raft", a completat Bogdan Chirieac.

„Da”, a spus Florin Barbu la DC News.

