Lidia Buble a mărturisit cum a reușit să slăbească 15 kilograme într-un mod sănătos

Lidia Buble are un corp de invidiat, iar acum a mărturisit cum a reușit să slăbească 15 kilograme într-un mod sănătos și sigur. Ce alimente nu consumă vedeta, dar și ce au la bază mesele pe care le are zilnic. Care este secretul îndrăgitei cântărețe, conform Spynews.

Lidia Buble, una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste din țara noastră, se bucură de un corp de invidiat. Cânătreața a dezvăluit care este secretul ei, dar și ce dietă a ținut pentru a slăbi 15 kilograme.

Dieta sănătoasă cu care Lidia Buble a slăbit 15 kilograme

„Mănânc sănătos, am introdus foarte multe salate în alimentație, consum foarte puțină carne la care adaug, zilnic, câteva ore de sport. Îmi iau, în fiecare zi, aportul de energie din micul dejun. Niciodată nu sar peste cea mai importantă masă a zilei. Pe lânga hidratarea zilnică, cu multă apă, am o alimentație sănătoasă. Consum multe salate, fructe și carne”, a mărturisit Lidia Buble.

Când vine vorba de aspectul ei fizic, Lidia Buble face mari sacrificii pentru a arăta tot timpul bine. Arista mănâncă salată, consumă foarte puțină carne și face câteva ore de sport zilnic. De asemenea, vedeta nu uită niciodată de cea mai importantă masă.

Ce mănâncă artista

„Eu de sărbători nu am mâncat aproape nimic, la modul că acasă la mine toate mâncărurile erau pe bază de carne, iar eu nu mănânc carne. Mănânc foarte, foarte rar și asta se întâmplă cam de două ori pe an, să mănânc șnițel făcut de mama mea sau de soră-mea, Dia. În rest, mănânc doar pește, salată și alte cele, așa că eu am cam făcut foamea de sărbători. În afară de portocale, clementine, mandarine și câteva dulciuri sau paste, nu am mâncat aproape nimic, drept urmare eu încă mă gândesc la mâncare”, a adăugat artista.

Lidia Buble a slăbit sănătos, iar de fiecare dată când observa că mai pune un kilogram în plus făcea tot posibilul pentru a scăpa de el. Mesele artistei sunt bazate pe fructe, salalte și pește. Vedeta încearcă să nu mai consume carne, dar nu se abține mereu de la ceva dulce.

