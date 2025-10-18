Liceul unde elevii învață să piloteze drone militare

Totul se întâmplă în Polonia, unde un liceu militar a introdus un curs de pilotare a dronelor pentru elevi, relatează sâmbătă AFP. Agenţia descrie o scenă cu adolescenţii în uniforme îngrămădiţi în jurul unui coleg, pe care îl îndeamnă să-i "vâneze pe ruşi".

Se antrenează pe un simulator

Tinerii se antrenează pe un simulator, dar pentru Polonia ameninţarea pare reală. În septembrie, avioane de vânătoare ale polonezilor şi ale aliaţilor din NATO au intervenit împotriva a circa 20 de drone care au pătruns ilegal în spaţiul aerian al ţării. Mijloacele clasice au reuşit să doboare doar trei drone.



Instruirea pentru pilotarea dronelor, care ar putea interveni mai eficient împotriva unor arme de acelaşi tip, începuse deja de câteva zile la liceul militar din Legnica, în sud-vestul Poloniei, sub coordonarea ministerului apărării de la Varşovia.

Primii 18 cursanţi sunt "pionieri"

Primii 18 cursanţi sunt consideraţi "pionieri" de directorul programului, Tomasz Zachariasz. El a menţionat că în ziua incidentului cu dronele venite dinspre est - considerate cu certitudine ruseşti de autorităţile poloneze - elevii au întrebat "imediat" când au sosit dacă cele întâmplate pot corespunde scenariilor din lecţiile lor.



Unul din viitorii piloţi de drone, elevul de 15 ani Bartosz Ladocha, crede că "este o meserie promiţătoare, de asta vreau să mă implic. Întotdeauna mi-am dorit să intru în armată". "Observând Ucraina, constat că dronele astea sunt într-adevăr foarte importante", spune el.

Folosirea pe scară largă a dronelor de către Rusia și Ucraina

Rusia şi Ucraina folosesc pe scară largă drone în războiul declanşat de invazia forţelor ruse pe teritoriul ucrainean începută în februarie 2022. Moscova şi Kievul s-au angajat într-o cursă a înarmării cu mijloace de înaltă tehnologie, pentru a-şi asigura dominaţia.



Polonia, care se numără printre cei mai fermi susţinători ai Ucrainei, şi-a creat o forţă specială pentru drone şi intenţionează să achiziţioneze anul acesta astfel de vehicule aeriene fără pilot în valoare de 46 de milioane de euro, notează Agerpres.