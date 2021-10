Libanul a rămas fără CURENT! Oamenii, lăsați în beznă, după ce cele mai mari două centrale au fost OPRITE din cauza crizei de combustibil - VIDEO

Libanul a rămas fără electricitate, întreaga țară rămânând în întuneric, pe fondul unei crize economice severe, scrie BBC.



Un oficial guvernamental a declarat pentru agenția de presă Reuters că cele mai mari două centrale electrice din țară, Deir Ammar și Zahrani, au fost închise din cauza lipsei de combustibil. Rețeaua electrică ”a încetat complet să funcționeze azi la prânz” și este puțin probabil să repornească câteva zile, au spus ei.



În ultimele 18 luni, Libanul a suferit o criză economică și o penurie extremă de combustibil. Această criză a lăsat jumătate din populație în sărăcie, a paralizat moneda și a stârnit demonstrații majore împotriva politicienilor.

Între timp, lipsa de valută străină a făcut dificilă plata unor furnizori de energie din străinătate. Mulți libanezi depind deja de generatoare private cu motorină pentru energie. Cu toate acestea, punerea în funcțiune a generatoarelor a devenit foarte costisitoare, pe fondul lipsei de combustibil, și nu pot acoperi lipsa unei rețele electrice la nivel național. Oamenii primeau adesea doar două ore de electricitate pe zi în țară înainte de această ultimă oprire.

Într-un comunicat, compania de electricitate de stat din Liban a confirmat, de asemenea, oprirea celor două centrale, care împreună furnizează aproximativ 40% din energia electrică a țării. Închiderea lor a dus la ”întreruperea completă” a rețelei de energie electrică, potrivit declarației, ”fără nicio posibilitate de reluare a operațiunilor între timp”.



Al Jazeera raportează proteste în orașul Halba din nord, în afara birourilor companiei electrice de stat, precum și locuitori care blochează drumurile cu anvelope arse în orașul Tripoli.

Țara se confruntă, de asemenea, cu consecințele exploziei de la Beirut din august 2020, care a ucis 219 de persoane și a rănit alte 7.000. După explozie, guvernul a demisionat, lăsând țara într-o adevărată criză. Najib Mikati a devenit prim-ministru în septembrie, la mai mult de un an după ce administrația anterioară a renunțat la putere. Luna trecută, grupul militant Hezbollah a adus combustibil iranian în țară pentru a acoperi lipsurile. Oponenții acestora spun că grupul folosește combustibilul pentru a-și extinde influența.

