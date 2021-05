Lia Olguța Vasilescu, despre tramvaiul lovit de fulger: Au fost niște ore absolut incredibile!

Un tramvai aflat la capăt de linie a luat foc în mers, la Craiova, din cauza unui fulger. Pompierii Detaşamentului 1 Craiova au intervenit pentru a stinge incendiul izbucnit. Un fulger care a lovit mijlocul tramvaiului a făcut ca acesta să se aprindă ca o torţă. Din fericire, nu se aflau călători în tramvai, vatmanul reuşind să se salveze la timp, sărind imediat ce a văzut flăcările. A sunat apoi la 112.

Incidentul s-a produs în zona Marlorex din municipiul Craiova.

Lia Olguța Vasilescu, declarații

„Din păcate, pe RO-Alert nu am avut niciun mesaj. Am avut o informare de la ISU cu vreo jumătate de oră înainte, că este un cod portocaliu de ploi și vor fi în jur de 30 – 35 l/mp. Până la urmă, s-au înregistrat 70 l/mp, este cea mai mare ploaie pe care am avut-o în ultimii zece ani. Aproape jumătate din oraș s-a inundat, inclusiv canalul râului care colectează toată canalizarea menajeră și fluvială din partea de vest a orașului a ajuns peste capacitate maximă”, a spus, joi, 26 mai, Lia Olguța Vasilescu.

„Au fost niște ore absolut incredibile”, a continuat Lia Olguța Vasilescu. „Prima oară am aflat despre acest tramvai, care a fost fulgerat, cel puțin eu nu am mai auzit să se fi întâmplat așa ceva în orașul nostru. Din fericire, nu au fost victime. Apoi, am avut acea ploaie torențială. (...) Vă dați seama că la o ploaie de 70 l/mp nu face față nicio canalizare din România.

Normativele sunt din 1983 și trebuie schimbate. În special în zona aceasta deja vorbim de o climă tropicală. Legea este depășită și degeaba face investiții în canalizare, dacă mergem tot după normativele din 1983", a explicat primarul Lia Olguța Vasilescu, la Antena 3, în cadrul emisiunii „Decisiv”.