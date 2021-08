Leo Messi a semnat cu PSG. Prezentarea oficială, pe stadionul Parc des Princes. Ce număr va avea argentinianul

Toți suporterii fotbalului au așteptat anunțul oficial al transferului, iar acesta a venit. PSG a publicat un clip de prezentare de aproape două minute, iar la final apare Leo Messi, îmbrăcat în tricoul parizienilor, cu numărul 30. ”Un nou diamant în Paris”, a fost descrierea videoclipului.

A new ???? in Paris !



PSGxMESSI ❤️???? pic.twitter.com/2JpYSRtpCy — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 10, 2021

Leo Messi, prezentat la PSG

PSG a anunțat că va organiza o conferință de presă miercuri, de la ora 12:00 (ora României), la Stadionul "Parc des Princes", în care, cu siguranță, Lionel Messi va fi prezentat în calitate de jucător al formației din capitala Franței, scrie digisport.ro.

„Sunt nerăbdător să încep un nou capitol al carierei mele în Paris. Clubul și viziunea sa sunt în perfectă armonie cu ambițiile mele. Știu cât de talentați sunt jucătorii și staff-ul de aici. Sunt hotărât să construiesc, alături de ei, ceva grozav pentru club și pentru fani. Abia aștept să pun piciorul pe gazonul de pe Parc des Princes”, a spus Messi, pentru site-ul oficial al lui PSG.

Messi, plecare în lacrimi de la Barcelona

"Nu sunt pregătit pentru asta. Am jucat toata viața aici, de la 13 ani. După 21 de ani trebuie să plec. Trebuie să las tot ce este aici. M-am gândit în ultima perioadă ce să zic. E foarte dificil pentru mine. Le-am promis copiilor că vom reveni, aici e casa mea. Trebuie să plec temporar de aici cu soția, cu copiii mei. Am trăit atât de multe lucruri frumoase la Barcelona. Au fost bineînțeles și lucruri mai puțin plăcute. Am dat totul pentru acest club din prima zi în care am sosit aici și până la ultima. Sunt profund impresionat de atașamentul pe care l-au arătat oamenii pentru mine. Nu mi-am închipuit vreodată că o să spun 'adio'. Plec de la acest club fără să văd fanii de peste un an și jumătate din cauza pandemiei," a spus Leo Messi la conferința de presă care a avut loc la stadionul Camp Nou.