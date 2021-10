Leo de la Strehaia, de la pușcărie la spital. Fiul său: ”Se simțea foarte rău. Avea nevoie și de oxigen”

Leo de la Strehaia era bolnav de COVID-19 în momentul în care a fost arestat de polițiști și încarcerat în Penitenciarul Drobeta Turnu Severin. Din cauză că starea sa de sănătate s-a agravat acesta a fost transferat la Spitalul Penitenciar Jilava, scrie fanatik.ro.

”Se simțea foarte rău, din ce am înțeles avea nevoie și de oxigen. Am vorbit puțin cu el, are mari probleme de sănătate. Sper să se refacă, mai ales că el are mari probleme de sănătate, comorbidități cum se zice, încă de dinainte”, a spus Alin, fiul lui Leo de la Strehaia.

Indignat de comportamentul autorităților

Fiul lui Leo de la Strehaia s-a arătat indignat de faptul că tatăl său a fost luat în grabă de poliție și se teme că și-ar putea pierde tatăl.

”Tata se împăcase cu ideea că va ajunge la închisoare, știa după felul în care s-a desfășurat procesul că nu are șanse să scape. Dar puteau să îl lase să își termine tratamentul, să scape de coronavirus, apoi să îl ducă acolo. Iar asta din două motive, zic eu, de bun simț: îi poate îmbolnăvi pe alții la închisoare și pentru că nu poate fi îngrijit așa cum trebuie la pușcărie, mai ales că el are probleme cardiace, este diabetic, e supraponderal și are și alte probleme de sănătate”, a mai spus Alin.

Arestat înainte ca faptele să fie prescrise

Ion Stelică Mihai, cunoscut în showbiz ca Leo de la Strehaia, a fost condamnat miercuri, 29 septembrie, la doi ani și jumătate de închisoare cu executare într-un dosar de evaziune fiscală. Pentru că faptele se prescriu pe 2 octombrie 2021, s-a dorit o decizie finală cât mai repede.

"Desfiinţează, în parte, sentinţa penală apelată şi, în fond, rejudecând: I. În temeiul art.396 alin.2 din Codul de procedură penală, condamnă pe inculpatul MIHAI ION-STELICĂ la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare, cu executare în regim de detenţie, pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea fără drept a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat, prevăzută de art.32 alin.1 din Codul penal rap. la art.8 alin.1 din Legea nr.241/2005 (în reglementarea ulterioară modificării aduse prin Legea nr.55/2021) cu aplic. art.5 din Codul penal. Menţine pedepsele complementare şi accesorii aplicate inculpatului prin sentinţa penală apelată.", arată, printre altele, minuta Curții de Apel București.