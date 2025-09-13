Leguma care protejează inima și menține tensiunea sub control

Ceapa nu este doar un ingredient care dă savoare salatelor și tocanelor, ci și un aliat pentru sănătatea inimii. Potrivit specialiștilor, această legumă modestă are proprietăți remarcabile pentru sistemul cardiovascular.

Ceapa, bogată în quercetină, are efecte benefice asupra inimii. Ea ajută la scăderea tensiunii arteriale, reduce colesterolul „rău” și combate inflamația, afirmă cardiologul Magdalena Perelló. Studiile arată că poate reduce tensiunea cu până la șase puncte și poate scădea colesterolul la femeile cu sindromul ovarului polichistic. Datorită conținutului de potasiu, fibre și vitamine, ceapa sprijină și controlul glicemiei, fiind un aliat pentru persoanele cu diabet, potrivit 20minutos.es.

Sursa foto: https://www.freepik.com/, @EyeEm

Ceapa, aliat al sănătății

Ceapa este un adevărat aliat pentru sănătate. Această legumă, apreciată de secole, conține substanțe care protejează organismul și sprijină funcționarea optimă a acestuia.

Consumul regulat de ceapă poate avea efecte benefice asupra inimii, poate contribui la reducerea tensiunii arteriale și a nivelului de colesterol. Compușii săi sulfurici și antioxidanții, precum quercetina, ajută la combaterea inflamațiilor și protejează celulele împotriva stresului oxidativ, elemente esențiale pentru menținerea unei stări generale de sănătate.

Pe lângă efectele benefice asupra inimii, ceapa sprijină sistemul imunitar prin conținutul său de vitamine și minerale și favorizează apărarea naturală a organismului împotriva infecțiilor. Fibrele prebiotice din ceapă, în special inulina, stimulează sănătatea intestinală și facilitează digestia, menținând echilibrul florei bacteriene.

Studiile recente sugerează că ceapa poate avea și un rol protector împotriva unor tipuri de cancer, precum cel de colon sau stomac, datorită compușilor săi bioactivi care inhibă dezvoltarea celulelor maligne. Consumul regulat ajută la reglarea glicemiei și poate contribui la menținerea densității osoase și poate reduce riscul de osteoporoză.

Ceapa nu este doar un simplu aliment, ci un adevărat aliat al sănătății. Integrată în dietă cu regularitate, ea poate influența pozitiv multiple aspecte ale funcționării organismului, făcând acest aliment să fie esențial al unui stil de viață sănătos.

CITEȘTE ȘI: Ce se întâmplă cu creierul tău dacă nu consumi grăsimi. Explicația Mihaelei Bilic

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News