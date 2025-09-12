Data publicării:

Ce se întâmplă cu creierul tău dacă nu consumi grăsimi. Explicația Mihaelei Bilic

Autor: Ema Apostu | Categorie: Stiri
Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik
Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik

Medicul nutriționist Mihaela Bilic a atras atenția asupra miturilor medicale legate de colesterol și statine și a explicat că grăsimile nu sunt dușmani ai sănătății, ci sunt esențiale pentru funcționarea organismului și a creierului. 

Mihaela Bilic critică strategiile medicale care au incriminat anterior grăsimile alimentare și acum promovează statine pentru reducerea riscului de boli cardiovasculare, deși studiile arată că nu există o legătură directă între nivelul colesterolului și infarct, multe cazuri apărând la persoane cu colesterol normal.

„Fără grăsime creierul nostru se “stafidește” și moare 

Daca ar fi sa ne luam după noile valori stabilite de americani in ceea ce priveste nivelul colesterolului, un miliard de oameni de pe glob ar trebui sa ia statine. Ce sunt aceste medicamente? Niște inhibitori ai productiei hepatice de colesterol, pentru că DA, colesterolul nu vine din alimentatie, ci este făcut de ficat!

Dupa gafa medicală din anii ‘70 in care grasimile alimentare au fost acuzate ca ar creste riscul de boli cardio-vasculare, cand de fapt vinovatul era zahărul, vine rândul unei alte strategii a industriei farma: trebuie să luăm statine pentru a diminua nivelul colesterolului in sânge si, implicit, pentru a scadea riscul de infarct si AVC

Realitatea demonstrează că nu exista o relatie de cauzalitate directa intre nivelul colesterolului si bolile de inimă, adica mai mult de jumatate din cazurile de infarct apar la persoane cu colesterol normal", a scris Mihaela Bilic. 

Efectele negative ale statinelor

Mihaela Bilic avertizează că statinele au efecte negative majore: dureri musculare, toxicitate hepatică și scăderea producției de colesterol, esențial pentru funcționarea organismului. Potrivit acesteia, lipsa colesterolului afectează hormonii, transmiterea nervoasă, schimburile celulare și hidratarea pielii. 

„Care sunt efectele negative ale statinelor? Majore si cu bătaie lungă

Pe langa slabiciunea/ durerile musculare (mialgii) si toxicitatea hepatică, aceste medicamente scad dramatic productia de colesterol din organism- ori fară colesterol, nimic nu mai functionează cum trebuie!

De la secretia de hormoni pana la transmiterea impulsului nervos intre neuroni, de la schimburile de substante intre celule pana la gradul de hidratare al pielii, grasimile sunt esențiale. Fara grasime nu putem trai, nu ne putem apăra de boli, nu putem crește si nu ne putem “repara” celulele uzate.

Cel mai trist este faptul că lipsa cronica de colesterol la nivel cerebral afecteaza ireversibil integritatea si functionarea sistemului nervos, creierul se “stafidește” si se usucă- și ne mirăm de explozia din ultimii ani a bolilor neurovegetative si de de frecventa alarmanta a cazurilor de Alzheimer. De frica colesterolului ne îndopăm de medicamente si ne pierdem mințile. La propriu!", a scris medicul nutriționist.

„Colesterolul nu ne este dușman"

Mihaela Bilic a explicat că nivelul colesterolului nu reflectă întotdeauna sănătatea arterială, iar colesterolul este de fapt un aliat esențial al organismului, în special al sistemului nervos.

„Interesant este ca aceste statine nu au niciun efect protector in cazul femeilor și, culmea, tot la femei efectele secundare/negative sunt cele mai grave. Cat despre barbati, nivelul crescut de colesterol nu este un factor de risc, decat in asociere cu alte elemente agravante: prezenta plăcilor de aterom (depuneri pe vasele de sange), obezitate, diabet, hipertensiune, dislipidemie congenitala, adica toți factorii ce alcatuiesc Sindromul X Metabolic.

In viața reală constatam ca există multe femei care traiesc cu un nivel de colesterol peste 250 si au arterele curate, fara nicio urma de placă de aterom si barbati care fac infarc sau accident vascular cerebral deși analizele sunt in parametrii normali

Cu siguranta suntem departe de a înțelege toate misterele corpului omenesc, însă un lucru e sigur: colesterolul nu ne este dușman, ci mai degrabă aliatul de nădejde al întregului organism in general și al sistemului nervos in special!", a scris medicul nutriționist Mihaela Bilic pe pagina de Facebook.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Fenomen spectaculos pe cer, în noaptea de vineri spre sâmbătă. Ce se întâmplă cu Luna
12 sep 2025, 18:20
Polonia îl contrazice pe Trump și susține că incursiunile dronelor rusești nu pot fi considerate o greșeală
12 sep 2025, 18:32
Victor Negrescu, despre proiectele pentru copiii din diaspora: "Dacă e să vorbim de tăieri, cu siguranță nu aș tăia de aici" - VIDEO
12 sep 2025, 17:52
Ce se întâmplă cu creierul tău dacă nu consumi grăsimi. Explicația Mihaelei Bilic
12 sep 2025, 18:53
Un pastor susține că au început semnele profeției biblice despre sfârșitul lumii
12 sep 2025, 17:46
Dronă militară, descoperită pe o plajă din Bulgaria /foto în articol
12 sep 2025, 17:12
ParintiSiPitici.ro
„Politica nu are ce să caute în Educație! Nu mai veniți spre noi! Lăsați-ne în pace!” Prof. Claudia Chiru lansează apel: „Dacă eu nu am timp să dau feedback copilului, învățarea e zero!” / VIDEO
12 sep 2025, 10:40
Donald Trump: Răbdarea mea cu Putin se epuizează rapid. Va trebui să acționăm foarte, foarte dur
12 sep 2025, 17:01
Somnul de frumusețe nu este un mit. Un expert explică modul în care odihna menține pielea sănătoasă și tânără
12 sep 2025, 17:14
SUA cere Europei să taxeze China și India pentru a opri finanțarea războiului lui Putin
12 sep 2025, 17:02
Psihoterapeutul Cosmin Bara explică lupta copiilor români crescuți în străinătate: „Apare sentimentul de a fi între două oglinzi” / VIDEO
12 sep 2025, 16:35
Un buzoian, trimis în judecată după ce a încercat să-și omoare de două ori fostul socru: L-a otrăvit și apoi i-a tăiat frânele
12 sep 2025, 16:39
O familie de români abia întoarsă din America critică România: „Vă spun sincer, regret că m-am întors”
12 sep 2025, 16:29
Italia și Turcia au semnat un acord pentru oprirea traficului de migranți dinspre Libia
12 sep 2025, 16:17
Imaginea cu soția lui Charlie Kirk, Erika Frantzve, care a înduioșat Internetul / foto în articol
12 sep 2025, 16:09
Nouă alertă alimentară în România! Condimentul retras din magazine - Foto în articol
12 sep 2025, 15:50
Caz șocant în Călărași: Tânără de 21 de ani, sechestrată și bătută timp de 5 zile de propriul iubit
12 sep 2025, 15:29
O angajată a Poștei Române, bolnavă de cancer în stadiu terminal, și-a însușit 220.000 de euro din titluri de stat ca să-și ajute fiul
12 sep 2025, 15:27
Tyler Robinson, tânărul care l-ar fi ucis pe Charlie Kirk, a fost prins. Update: Un membru al familiei spune că „era plin de ură și răspândea ură“
12 sep 2025, 15:47
Combinatul siderurgic din Hunedoara oprește definitiv activitatea
12 sep 2025, 15:00
Tusk, replică acidă către Trump în cazul dronelor ruse care au intrat în spațiul aerian al Poloniei
12 sep 2025, 14:19
Mesajul pe care-l așteaptă românii din diaspora ca să se întoarcă acasă. ”Nu putem șterge cu buretele aceste lucruri”
12 sep 2025, 14:17
Reacția grăitoare a Prințului Harry, atunci când a fost întrebat despre Regele Charles
12 sep 2025, 14:23
Trump vrea, în sfârșit, să pună presiune pe Rusia. Acum urmează partea grea (Politico)
12 sep 2025, 13:49
Neurochirurgia românească, jumătate de secol de tradiție. Cluj-Napoca găzduiește peste 350 de experți din întreaga lume pentru un congres internațional
12 sep 2025, 13:31
Pădure tropicală în inima Galațiului
12 sep 2025, 12:56
Moartea lui Charlie Kirk a declanșat un val de amenințări teroriste. Mai multe universități și-au suspendat activitatea
12 sep 2025, 13:03
Rabla Auto 2025 demarează cu etapa validării producătorilor auto
12 sep 2025, 12:08
Costurile rechizitelor și uniformelor, principala problemă pentru români la început de an școlar - Sondaj
12 sep 2025, 12:30
Ambasadorul George Maior, invitat la De Ce Citim - VIDEO
12 sep 2025, 11:58
CM 2026: Peste 1,5 milioane de suporteri s-au înscris pentru cumpărarea de bilete
12 sep 2025, 11:49
O creangă groasă desprinsă dintr-un copac a făcut prăpăd în Brăila. Două persoane au fost rănite
12 sep 2025, 11:42
Șacalii în România: adevăruri și mituri. Dr. Cristian-Remus Papp, la DC Anima - VIDEO
12 sep 2025, 12:58
Primul calculator din lume, scos la licitație pentru 3,3 milioane de dolari
12 sep 2025, 11:26
Un stat UE, vizitat de turiștii din toată lumea, dorește să interzică fumatul pe plaje, terase și stadioane
12 sep 2025, 11:54
Cele două testamente secrete lăsate de Giorgio Armani au fost deschise
12 sep 2025, 11:54
Scenariul unui blackout de 72 de ore în România: Ce trebuie să conțină rucsacul de urgență. Raed Arafat: Trebuie să ne pregătim și oamenii să fie conștienți
12 sep 2025, 11:04
Nou proiect Carrefour România. Micii artizani și antreprenori locali din Neamț, acum pe marile rafturi
12 sep 2025, 10:37
Ghidul de supraviețuire în caz de război primit de polonezi
12 sep 2025, 10:51
Prinţul Harry face o vizită surpriză în Ucraina. Care este scopul
12 sep 2025, 10:51
„Am uitat să scot portfardul”. Explicație halucinantă a femeii care a intrat cu cuțitele în Parlament. Scenariul unui expert în securitate: ce urmărea, de fapt
12 sep 2025, 10:15
Principalele modificări pentru români, din #Pachetul2 de măsuri asumate de Guvernul Bolojan. Creșteri de 170%
12 sep 2025, 10:22
Moscova susține că a respins peste 220 de drone lansate de Ucraina spre teritoriul său
12 sep 2025, 10:01
Protestele profesorilor: De ce orele fără predare nu sunt "o soluție viabilă". Prof. Andreia Bodea: E pierdere de timp
12 sep 2025, 12:26
Candidații pot fi respinși la angajare dacă țin cu o echipă de fotbal rivală, decide un judecător
12 sep 2025, 09:44
Târgul Național al Mierii, în acest weekend pe platforma apicolă Băneasa
12 sep 2025, 08:29
Ce a scos la iveală, de fapt, incidentul cu dronele rusești. Avertismentul unui general polonez: Este ca și cum ai trage cu tunul în muște
12 sep 2025, 08:52
Fost preşedinte, condamnat la 27 de ani de închisoare
12 sep 2025, 08:23
Asasinarea lui Charlie Kirk inflamează America: Țara ar fi "pe muchia dintre o ruptură politică și un război civil"
12 sep 2025, 09:14
Ambasadorul Rusiei la București, convocat la MAE
11 sep 2025, 23:24
Moscova cere Poloniei să redeschidă granița cu Belarus, în ajunul unor exerciții militare ruso-belaruse
11 sep 2025, 23:04
Exercițiul recomandat de un psihiatru pentru a calma anxietatea rapid și eficient
12 sep 2025, 00:51
Cele mai noi știri
acum 10 minute
Reformă în adevăratul sens al cuvântului în Sănătate. Rogobete arată cum vor fi evaluați medicii în funcție de criteriile de performanță
acum 19 minute
Ce se întâmplă cu creierul tău dacă nu consumi grăsimi. Explicația Mihaelei Bilic
acum 28 de minute
Bolojan și Predoiu pregătesc măsuri pentru fluidizarea traficului și digitalizarea serviciilor publice în capitală
acum 40 de minute
Polonia îl contrazice pe Trump și susține că incursiunile dronelor rusești nu pot fi considerate o greșeală
acum 42 de minute
Cum să scapi de urechile înfundate folosind metode naturale
acum 53 de minute
Fenomen spectaculos pe cer, în noaptea de vineri spre sâmbătă. Ce se întâmplă cu Luna
acum 1 ora 21 minute
Victor Negrescu, despre proiectele pentru copiii din diaspora: "Dacă e să vorbim de tăieri, cu siguranță nu aș tăia de aici" - VIDEO
acum 1 ora 21 minute
Ce genuri și ce idei aduce Bucharest Fringe 2025. Surprizele pregătite publicului
Cele mai citite știri
pe 11 Septembrie 2025
SONDAJ INSCOP. Partidul de pe primul loc, dacă ar avea loc duminică alegeri. Răstoarnă toată scena politică din România
pe 11 Septembrie 2025
Andrei Caramitru, prima reacție după ce s-ar fi deschis dosar penal pe numele său
pe 11 Septembrie 2025
Un ciclon traversează România. Alerte de vânt puternic și ploi. Vor și chiar și 60 l/mp, iar viteza vântului va atinge și 80 km/h
pe 11 Septembrie 2025
Ingredientul din pâine care găurește betonul. Chef Florin Dumitrescu: Fii atent la asta dacă vrei să nu mai mănânci pâine niciodată!
pe 11 Septembrie 2025
Explicațiile halucinante ale criminalului care a ucis-o pe ucraineanca Irina Zarutska: „S-au năpustit asupra ei”
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel