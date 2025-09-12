Ce se întâmplă cu creierul tău dacă nu consumi grăsimi. Explicația Mihaelei Bilic

Medicul nutriționist Mihaela Bilic a atras atenția asupra miturilor medicale legate de colesterol și statine și a explicat că grăsimile nu sunt dușmani ai sănătății, ci sunt esențiale pentru funcționarea organismului și a creierului.

Mihaela Bilic critică strategiile medicale care au incriminat anterior grăsimile alimentare și acum promovează statine pentru reducerea riscului de boli cardiovasculare, deși studiile arată că nu există o legătură directă între nivelul colesterolului și infarct, multe cazuri apărând la persoane cu colesterol normal.

„Fără grăsime creierul nostru se “stafidește” și moare

Daca ar fi sa ne luam după noile valori stabilite de americani in ceea ce priveste nivelul colesterolului, un miliard de oameni de pe glob ar trebui sa ia statine. Ce sunt aceste medicamente? Niște inhibitori ai productiei hepatice de colesterol, pentru că DA, colesterolul nu vine din alimentatie, ci este făcut de ficat!

Dupa gafa medicală din anii ‘70 in care grasimile alimentare au fost acuzate ca ar creste riscul de boli cardio-vasculare, cand de fapt vinovatul era zahărul, vine rândul unei alte strategii a industriei farma: trebuie să luăm statine pentru a diminua nivelul colesterolului in sânge si, implicit, pentru a scadea riscul de infarct si AVC

Realitatea demonstrează că nu exista o relatie de cauzalitate directa intre nivelul colesterolului si bolile de inimă, adica mai mult de jumatate din cazurile de infarct apar la persoane cu colesterol normal", a scris Mihaela Bilic.

Efectele negative ale statinelor

Mihaela Bilic avertizează că statinele au efecte negative majore: dureri musculare, toxicitate hepatică și scăderea producției de colesterol, esențial pentru funcționarea organismului. Potrivit acesteia, lipsa colesterolului afectează hormonii, transmiterea nervoasă, schimburile celulare și hidratarea pielii.

„Care sunt efectele negative ale statinelor? Majore si cu bătaie lungă

Pe langa slabiciunea/ durerile musculare (mialgii) si toxicitatea hepatică, aceste medicamente scad dramatic productia de colesterol din organism- ori fară colesterol, nimic nu mai functionează cum trebuie!

De la secretia de hormoni pana la transmiterea impulsului nervos intre neuroni, de la schimburile de substante intre celule pana la gradul de hidratare al pielii, grasimile sunt esențiale. Fara grasime nu putem trai, nu ne putem apăra de boli, nu putem crește si nu ne putem “repara” celulele uzate.

Cel mai trist este faptul că lipsa cronica de colesterol la nivel cerebral afecteaza ireversibil integritatea si functionarea sistemului nervos, creierul se “stafidește” si se usucă- și ne mirăm de explozia din ultimii ani a bolilor neurovegetative si de de frecventa alarmanta a cazurilor de Alzheimer. De frica colesterolului ne îndopăm de medicamente si ne pierdem mințile. La propriu!", a scris medicul nutriționist.

„Colesterolul nu ne este dușman"

Mihaela Bilic a explicat că nivelul colesterolului nu reflectă întotdeauna sănătatea arterială, iar colesterolul este de fapt un aliat esențial al organismului, în special al sistemului nervos.

„Interesant este ca aceste statine nu au niciun efect protector in cazul femeilor și, culmea, tot la femei efectele secundare/negative sunt cele mai grave. Cat despre barbati, nivelul crescut de colesterol nu este un factor de risc, decat in asociere cu alte elemente agravante: prezenta plăcilor de aterom (depuneri pe vasele de sange), obezitate, diabet, hipertensiune, dislipidemie congenitala, adica toți factorii ce alcatuiesc Sindromul X Metabolic.

In viața reală constatam ca există multe femei care traiesc cu un nivel de colesterol peste 250 si au arterele curate, fara nicio urma de placă de aterom si barbati care fac infarc sau accident vascular cerebral deși analizele sunt in parametrii normali

Cu siguranta suntem departe de a înțelege toate misterele corpului omenesc, însă un lucru e sigur: colesterolul nu ne este dușman, ci mai degrabă aliatul de nădejde al întregului organism in general și al sistemului nervos in special!", a scris medicul nutriționist Mihaela Bilic pe pagina de Facebook.

