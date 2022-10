Legile Justiției. Contestațiile USR vor fi depuse joi la CCR

'Am finalizat acum câteva momente, împreună cu colegii din Forţa Dreptei, contestaţia la CCR cu privire la cele trei legi ale Justiţiei. Aceste legi ne aruncă înapoi cu foarte mulţi ani, ne aruncă înapoi în perioada de preaderare, când Adrian Năstase şi acoliţii săi, Cătălin Voicu, Rodica Stănoiu, creaseră o caracatiţă care sufocase întreaga Justiţie. La fel şi acum, sub pretextul îmbunătăţirii legilor Justiţiei şi sub ambalajul unei aşa-zise reforme, de fapt puterea actuală PSD - PNL duce înapoi Justiţia din România. Este foarte important să contestăm aceste legi la CCR, vedem că puterea actuală a forţat la maximum procedura şi nu a aşteptat avizul Comisiei de la Veneţia', a spus Stelian Ion, la Palatul Parlamentului.

El a adăugat că legile Justiţiei 'oligarhizează întregul sistem judiciar, punând control pe ce înseamnă înfăptuirea actului de justiţie' şi fac mult mai mult rău întregii societăţi.

'Dacă te vei intersecta la un moment dat cu un politician ca privat sau cu firma unui politician, nu vei avea nicio şansă în faţa justiţiei pentru că toate aceste mecanisme vor lucra foarte bine în favoarea acelui politician. Despre asta este vorba. Cei din PSD - PNL vor să toace banii, miliardele primite din PNRR, sau bugetul ţării, în mod discreţionar fără să fie deranjaţi în niciun fel de justiţia din România', a menţionat Stelian Ion.

Deputatul USR a afirmat că puterea actuală nu a aşteptat avizul Comisiei de la Veneţia pentru aceste legi. 'Domnii Klaus Iohannis, Cătălin Predoiu şi Nicolae Ciucă au numit o persoană cu strânse legături cu PNL ca membru supleant la Comisia de la Veneţia, este vorba de Iulia Scântei, de curând din funcţia de senator PNL, cu ştate vechi în partid, ca judecător la CCR.

Pentru că aceste legi trebuie să treacă bine de Comisia de la Veneţia iar Scântei trebuie să facă lobby pentru legile domnului Predoiu', a menţionat Stelian Ion.

Predoiu: Obiectivele din MCV, atinse prin adoptarea Legilor justiţiei

Ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, a declarat miercuri că prin adoptarea Legilor justiţiei sunt atinse obiectivele din Mecanismul de Cooperare şi Verificare (MCV) şi că aceste legi asigură un cadru legislativ 'perfect în linie cu standardele europene'.

'Aş îndrăzni să spun că este un cadru normativ superior chiar altor legi similare din spaţiul juridic european. Dar, în orice caz, nu e cu nimic mai prejos şi de aceea cred că nu greşesc dacă spun că obiectivele din Mecanismul de Cooperare şi Verificare sunt atinse prin această adoptare a celor trei legi. Mulţumesc încă o dată pentru tot sprijinul acordat şi de coaliţie, şi de dvs şi de domnul preşedinte. E un rezultat al unei munci de echipă', a precizat ministrul, în debutul şedinţei de Guvern.

Predoiu a menţionat că Legile justiţiei reprezintă rezultatul unei munci colective şi al unui 'suport politic fără rezerve' din partea coaliţiei. 'Fără acest suport, fără sprijinul parlamentarilor din partidele care formează coaliţia de guvernare, aceste legi nu ar fi trecut, evident, de Parlament şi cred că e important de subliniat acest lucru. Este, cred, un mesaj şi pentru puterea judecătorească, şi anume faptul că atât Executivul, cât şi Legislativul, care au fost impregnate de această voinţă politică a coaliţiei, au luat foarte în serios problematica justiţiei la un nivel european şi au asigurat, prin această adoptare a celor trei legi, un cadru legislativ perfect în linie cu standardele europene', a spus el.

'Noile Legi ale justiţiei pun bazele modernizării sistemului judiciar şi, de asemenea, a Statutului magistraţilor şi a Consiliului Suprem al Magistraturii. Este un demers prin care justiţia din România se aliniază la valorile şi principiile justiţiei europene şi îi consolidează independenţa', a spus el. În context, premierul a reamintit că marţi a fost aprobată în plenul Parlamentului European rezoluţia privind aderarea României la spaţiul Schengen. 'Este o confirmare binevenită a faptului că România a parcurs etapele tehnice şi îndeplineşte cerinţele necesare pentru a aparţine acestui spaţiu de liberă circulaţie. Apreciez că intrarea României în spaţiul Schengen ar însemna o Românie mai integrată în Uniunea Europeană, o Românie mai aproape de valorile europene, un demers care va creşte valoarea democraţiei în ţara noastră şi, desigur, un demers care va îndepărta întrebările legate de rolul şi locul nostru în Uniunea Europeană', a spus premierul Ciucă.

Mai multe persoane au protestat, marți, în fața Palatului Cotroceni împotriva adoptării proiectelor de lege ale Justiției, privind Consiliul Superior al Magistraturii, organizarea judiciară şi statutul judecătorilor şi procurorilor.

Protestatarii solicită retrimiterea în Parlament a proiectelor de lege ale Justiției despre care spun "că pun în paranteză Constituția României și Curtea Constituțională a României (CCR)".

Oamenii mai spun că aceste legi "vor duce la dispariția Statului Român".

Amintim faptul că plenul Senatului a adoptat, luni, în calitate de for decizional, cu 83 de voturi "pentru", 37 "împotrivă" şi trei abţineri, proiectul legislativ privind Statutul judecătorilor şi procurorilor, una dintre modificări fiind eliminarea abaterii disciplinare privind nerespectarea de către judecători a deciziilor CCR, amendament ce fusese admis în forma adoptată de Camera Deputaţilor.

Proiectul de lege privind Consiliul Superior al Magistraturii a fost adoptat cu 86 de voturi "pentru", 36 "împotrivă" şi 3 abţineri. Proiectul de lege privind organizarea judiciară a fost adoptat cu 85 de voturi "pentru", 37 "împotrivă" şi o singură abţinere, iar îroiectul de lege privind statutul judecătorilor şi procurorilor a trecut de Senat cu 83 "pentru", 37 "împotrivă", 3 abţineri.

