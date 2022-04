Legendă despre Băsescu: Spuneţi ce să fac. Am urmărit tot ce mi s-a spus, unde să stau...

”Știi de ce era Băsescu bun la început? Uite, îți spun o legendă, din lumea publicității. S-a dus la compania de publicitate care l-a urmărit în toate mandatele și a beneficiat, slavă Domnului, de toate avantajele posibile, câștiguri etc. Era primar general când s-a dus la ei. Mai era o lună, a intrat pe ultima sută de metri, că mergea prost, era Sasu rezolvă impasu, nu prea rezolva... PD-ul era out și s-a dus la ei și le-a zis, circulă istoria asta apocrifă, nu știu dacă e reală, dar explică multe: Domnule, eu sunt Traian Băsescu, sunt un produs, vindeți-mă! Spuneți ce să fac! Am urmărit tot ce mi s-a spus, unde să stau, cum să dau din cap...!”, a spus Val Vâlcu.

”Am vorbit cu cineva de acolo și au zis toți! Și doamna Săftoiu garantează pentru asta că, în primă fază, când era la începuturile sale era atât de ascultător încât nu îți vine să crezi. Stătea pe scăunaș și a făcut o dublă de 100 de ori, că nu era talentat la actorie. Și el nu a zis nimic, era la început. O asculta și pe Săftoiu pe vremea aia, inclusiv în primul mandat de președinte era încă ascultător, după care nu a mai ...”, a replicat Bulai.

”Păi, asta e problema! Oamenii aceștia care ajung sus, cei de jos le spun ce vor să audă: E bine? Da, șefu e bine!”, a intervenit Val Vâlcu.

”E foarte greu să fii tare și să îi educi sau să îi îndepărtezi pe oamenii de lângă tine să nu te laude. Este atât de frumos să te laude, nu e așa?! E chiar neplăcut să te critice!”, a mai spus Bulai.

Sociologul Alfred Bulai afirmă că primele haine din lume erau identice, indiferent de regiune. Acesta a spus şi care era rolul lor.

"Societatea umană a început prin gestiunea instinctului sexual. Așa a început! Din acest motiv, toate amintirile din populațiile arhaice și din descrierile istorice arată că primele haine peste tot, oriunde în lume, au fost aceleași. Acopereau zona genitală, nu că oamenilor le-a fost friguț. Noi le-am povestit așa la școală, că a venit glaciația și omului i-a fost frig, adică între picioare, nu în general, dar nu este așa!”, a spus Bulai. Vezi continuarea aici!

