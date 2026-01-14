Legalizarea prostituției. Gelu Duminică explică avantajele

Deputatul PNL Ion Iordache a anunțat, luni, că a inițiat un proiect de lege pentru reglementarea, autorizarea și controlul activităților de natură sexuală, precizând că a ales „asumarea unei teme dificile”.

Gelu Duminică explică avantajele legalizării prostituției în România

„Discuția despre legalizarea prostituției în România revine periodic, dar de fiecare dată ne împotmolim în aceleași prejudecăți. Ne place să moralizăm, să arătăm cu degetul, să ne prefacem că fenomenul nu există chiar dacă el este super-prezent și la vedere. Și în ciuda faptului că nu vorbim de ea, și că nu o legalizăm, România este, de vreo 30 de ani, în topul țărilor din UE care exportă lucrători sexuali”, a zis sociologul.

Nevoia urgentă de a discuta deschis despre reglementarea prostituției



„Încă din 2009, în Raportul Comisiei Prezidențiale pentru Analiza Riscurilor Sociale și Demografice, specialiștii din domeniul social, printre care m-am numărat și eu, subliniau nevoia urgentă de a discuta deschis despre reglementarea prostituției. În acel raport, am ales să vorbim despre vulnerabilitate, despre trafic, despre lipsa protecției legale și despre faptul că ignorarea fenomenului nu face decât să amplifice abuzurile. Pe scurt, trebuie să recunoaștem că menținerea în zona de ilegalitate a acestor servicii care au fost cândva legale și în România, nu protejează pe nimeni.



De când au venit comuniștii, prostituția funcționează într-o zonă ”gri” (toți știm de ea, zone unde poți găsi aceste servicii sunt aceleași de zeci de ani, etc) unde abuzul (fizic, emoțional, economic, etc) este super-prezent. Iar noi, ca societate, ne prefacem că nu vedem. Din punctul meu de vedere, legalizarea nu ar rezolva totul, dar ar schimba raportul de putere mutând controlul din mâinile celor care exploatează în mâinile celor care sunt exploatați. Ar permite acces la servicii medicale și sociale, la protecție, la consiliere. Ar transforma o realitate ignorată într-una reglementată, unde statul, prin instituțiile sale, poate interveni, monitoriza și preveni abuzurile. Și proteja...”, a mai zis Gelu Duminică.

Există și riscuri și asta e valabil mai pentru mai toate politicile publice



„Sigur, există și riscuri și asta e valabil mai pentru mai toate politicile publice. Dar alternativa - adică ceea ce avem acum - știm deja ce înseamnă: violență, trafic de persoane, stigmatizare și insecuritate. De aceea mă bucur că discuția începe, în sfârșit, să existe.



Întrebarea reală este dacă suntem dispuși să protejăm oameni reali, cu vieți reale, care trăiesc în condiții pe care mulți dintre noi nici nu le pot imagina. Pentru că, pentru mine legalizarea prostituției e o discuție despre pace socială, sănătate și siguranță publică”, a mai zis sociologul.