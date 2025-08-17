Lecția pe care România trebuie să o învețe de la Marea Britanie pentru a salva vieți la trecerile feroviare - FOTO în articol

România are de învățat o lecție importantă de la Marea Britanie pentru a putea preveni tragediile.

În Regatul Unit am observat un sistem de siguranță feroviară semnificativ mai avansat decât cel din România. Mă aflam în orașul Horsham atunci când am rămas uimită să văd cum funcționează trecerile la nivel cu calea ferată la britanici. Înainte cu aproximativ 5 minute ca trenul să ajungă la trecerea la nivel, o barieră asemănătoare unui gard este coborâtă.

Această măsură oferă șoferilor și pietonilor timp suficient pentru a se asigura că pot traversa în siguranță. Semnalizarea este clară, iar infrastructura este modernă și eficientă. Mai mult decât atât, dacă un pieton se oprește pe calea ferată mai mult de câteva secunde se pornește automat o alarmă, dar și semnalele luminoase, care te avertizează că este interzis să stai în acel loc.

În contrast, în România, multe treceri la nivel cu calea ferată sunt insuficient semnalizate sau lipsite de bariere, iar șoferii adesea nu se asigură corespunzător. Această diferență se reflectă în statisticile accidentelor feroviare.

Statistici recente

În anul 2024, în România au avut loc 114 accidente la trecerile la nivel, soldate cu 14 decese și 28 de răniți, potrivit statisticilor. Comparativ, în 2023, numărul accidentelor a fost de 154, iar al decedaților de 18 .

În Regatul Unit, între aprilie 2023 și martie 2024, au fost înregistrate doar două decese la trecerile la nivel.



Lecții pentru România

România, din păcate, nu are nici măcar campanii de educație publică pentru a-i face pe oameni să conștientizeze riscurile asociate traversării căilor ferate și importanța respectării semnalizării.

Astfel, în fiecare an țara noastră continuă să înregistreze accidente feroviare grave. Oamenii ajung să sfârșească tragic la trecerile la nivel cu calea ferată, deși vorbim despre niște accidente care pot fi prevenite dacă România învață din soluțiile găsite de alte țări.

În România, implementarea unui sistem asemănător a început doar în anumite zone. De exemplu, în județul Sălaj, CFR a instalat o barieră automată la o trecere la nivel, ca parte a unui proiect pilot. Aceste inițiative sunt un pas important, dar necesită extindere pentru a acoperi toate trecerile la nivel cu calea ferată din țară.

