Există un pericol real de declanșare a unui al treilea război mondial, a declarat ministrul rus de Externe Serghei Lavrov în emisiunea Marele Joc de la Pervîi Kanal, scrie Interfax.



„Pericolul este grav, este real, nu poate fi subestimat”, a spus Lavrov.

Situația actuală, comparată cu criza din Caraibe

Comparând situația actuală cu perioada crizei din Caraibe, ministrul a declarat că „la vremea aceea erau puține reguli de fapt, reguli scrise”.



"Dar regulile de conduită erau destul de clare - la Moscova era clar cum se comportă Washingtonul și Washingtonul era clar cum se comportă Moscova. Și acum, în general, au mai rămas puține reguli", a spus Lavrov, amintind că în acest moment, tratatul START rămâne, dar „în același timp, toate celelalte instrumente de control al armelor și de neproliferare au fost practic distruse”.

Potrivit șefului Ministerului rus de Externe, în timpul crizei din Caraibe „a existat un canal de comunicare în care au avut încredere liderii” URSS și SUA.



"Acum nu există un astfel de canal și nimeni nu încearcă să-l creeze. Încercările timide separate care au fost făcute într-un stadiu incipient nu au dat prea multe rezultate. s-au extins când, contrar avertismentelor noastre, au pompat arme în Ucraina, în toate felurile. și-a încurajat esența rusofobă, esența regimului care a fost instituit sub Poroșenko și este întărit sub Zelensky”, a spus Lavrov.

Lavrov, despre posibilitatea unui război nuclear

Ministrul a mai spus că nu și-ar dori să vadă "riscuri umflate artificial într-o situație în care riscurile sunt foarte semnificative". „Și sunt mulți oameni care le doresc”, a adăugat Lavrov. Vorbind despre ceea ce Moscova este gata să facă pentru a preveni izbucnirea unui Al Treilea Război Mondial, ministrul a spus: „Rusia a făcut deja multe și de mulți ani.

"În timpul administrației Trump, am pledat la cele mai înalte niveluri de la Moscova și Washington pentru a reafirma declarația lui Gorbaciov și Reagan din 1987 că nu pot exista câștigători într-un război nuclear și nu ar trebui să fie niciodată liber. Am îndemnat echipa Trump să reproducă acest lucru într-o declarație foarte importantă, importantă pentru popoarele noastre, dar și pentru întreaga lume. Din păcate, nu am reușit să ne convingem colegii de necesitatea unui astfel de pas, dar am convenit foarte repede cu administrația Biden, iar în iunie anul trecut, în timpul summitului de la Geneva, președinții noștri au făcut o astfel de declarație.”, a spus ministrul rus de Externe.

El a mai amintit că o declarație similară la cel mai înalt nivel a fost făcută de cei cinci membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU. „Și aceasta este poziția noastră de principiu, pornim de la ea”, a mai spus Lavrov.

