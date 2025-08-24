Lavrov acuză ţările occidentale că vor să împiedice negocierile de pace cu Ucraina

"Ei nu fac decât să caute un pretext pentru a împiedica negocierile", a afirmat Lavrov într-un interviu pentru televiziunea publică Rossia, difuzat duminică pe Telegram.



Lavrov a denunţat de asemenea poziţia preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski care "se încăpăţânează, pune condiţii, cere - cu orice preţ - o întrevedere imediată" cu omologul său rus Vladimir Putin.



Aceste progrese au loc în condiţiile în care liderul american Donald Trump, care aspiră să pună capăt cât mai repede asaltului rus asupra Ucrainei început în 2022, a anunţat că pregăteşte o întâlnire între preşedintele rus Vladimir Putin şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, dar participarea celor două părţi beligerante pare să fie încă departe de a fi asigurată.



Liderul ucrainean l-a acuzat joi pe omologul său rus că încearcă să "se sustragă" acestei întâlniri.



Şi Donald Trump a recunoscut că nu va şti mai multe despre şansele de pace decât "în următoarele două săptămâni".

