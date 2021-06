Lavinia Pîrva, de nerecunoscut. Critici dure după ce și-a injectat buzele: Animal cu blană. Ce te-ai mutilat așa?

Lavinia Pîrva, soția lui Ștefan Bănică Jr., a primit un val de critici pe rețelele de socializare, după ce a trecut pragul medicului estetician pentru o intervenție la nivelul chipului.

După ce a născut, Lavinia Pîrva s-a transformat total, spre marea surprindere a urmăritorilor. Mai mult, pe lângă faptul că a slăbit mult, că a adoptat un stil vestimentar sexy și pozează în cele mai incendiare ipostaze, vedeta a trecut pragul medicilor esteticieni pentru a-și mări buzele cu acid hialuronic în tehnică butterfly.

Gestul ei a fost aspru criticat de fanii ei care nu au apreciat deloc și i-au spus că nu o avantajează deloc noua ipostază.

- "Urâte buze. De ce te-ai mutila așa? Nici nu poate să-și mai închidă gura"

- "Păcat de frumusețea ei naturală! Și acele sprâncene de “animal cu blană” nu le văd rostul pe chipul ei frumos"

- "Toate la fel de urâte! Bleah", au fost câteva dintre comentariile publicate de fanele Laviniei Pîrva, potrivit cancan.ro

Lavinia Pîrva, schimbare completă după naștere

După ce a născut, Lavini Pîrva, soția lui Ștefan Bănică Jr. și-a schimbat complet stilul de viață și a adoptat un regim alimentar destul de strict.

Vedeta este extrem de mândră de modul în care arată acum, mai ales că a reușit să slăbească 30 de kilograme.

Ei bine, Ștefan Bănică Jr. și Lavinia Pîrva sunt plecați în vacanță, la plajă, în Bulgaria, împreună cu fiul lor, Alexandru, prilej pentru care vedeta a postat fotografii în costum de baie, spre marea surprindere a fanilor.

Ce dietă a ținut Lavinia Pîrva

“Nu am făcut mare lucru, a venit de la sine. Într-adevăr a fost un pic șocant. Atunci când am fost însărcinată am acumulat mai multe kilograme, dar a fost retenție de apă. După ce am născut, kilogramele s-au dus așa, ușor, ușor, fără să fac eforturi prea mari.

Micul dejun: iaurt, fulgi de ovăz, fructe, semințe de in, nucă și scorțișoară.

Prânzul: grătar (pește sau un alt tip de carne) și legume (salată sau la grătar).

Mișcare: minim 35 – 40 de minute pe zi.

Cina: un ceai (detox) și nimic altceva oricât mi-ar fi de greu”, a spus Lavinia Pîrva.