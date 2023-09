Lavinia Petrea, moment cumplit în timp ce era însărcinată cu al doilea copil: "Doi medici mi-au spus că totul s-a terminat. Miracolul a venit..."

"Eram la prima ecografie de confirmare a celei de-a doua sarcini. Am intrat în clinică de mână cu soțul meu, emoționați și bucuroși că o să auzim bătăile inimii unei noi vieți. În scurt timp, însă, avea să-mi cadă cerul în cap. "Sarcina s-a oprit din evoluție. Îmi pare rău, dar nu este activitate cardiacă", au fost cuvintele pe care mi le-au spus medicii. Îmi amintesc atât de bine amorțeala care mă cuprinsese. Încercam să îmi însușesc spusele doctoriței, dar nu reușeam. Eu aveam simptomele unei sarcini, simțeam cu toată ființa mea că voi avea un copil, însă ecografia ne arătase altceva. M-au dus la un test de sânge pentru măsurarea hormonului HCG, specific femeilor însărcinate. Era prezent în sânge, dar nu chiar în cantitatea ideală", a scris Lavinia Petrea, pe blogul personal.

"Miracolul a venit pe lume într-o zi de noiembrie 2016"

"Încercam să găsesc explicații. De ce ni se întâmplă asta?! Ce am făcut greșit?! Mă gândeam la tot ce am mâncat, băut, făcut, gândit, dorit… în ultimele săptămâni. Îmi exploda capul de atâtea gânduri, griji și analize… și peste toate… mă simțeam foarte rău. Mă gândeam cu groază la procedura pe care ar fi trebuit să o fac, încercam să mă pregătesc psihic… dacă este posibil să te pregătești pentru așa ceva… Cert este că nu reușeam să accept. Voiam să mă trezesc a doua zi și să-mi dau seama că toată povestea a fost doar un coșmar. Doi medici mi-au spus că totul s-a terminat. (…) Miracolul a venit pe lume într-o zi de noiembrie 2016. Se numește Klara și este o fetiță superbă pentru care îi mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare zi", a continuat Lavinia Petrea.

Cum se înțelege Lavinia Petrea cu soțul ei

Lavinia Petrea și soțul ei, procurorul Romulus Varga, au sărbătorit nouă ani de la căsătorie. Jurnalista a făcut mai multe mărturisiri privind relația pe care o au.

"Prima dată l-am întâlnit în cadrul unei întrevederi organizate de șeful lui la acea vreme, o întâlnire informală. După aproape un an, ne-am revăzut, chiar de ziua mea, în iulie, dar el nu știa acest detaliu. Nu a fost nici atunci o întâlnire romantică, dar știam amândoi că ne îndrăgostiserăm unul de celălalt. În toamnă, am avut prima întâlnire, ne-am văzut la un ceai și am povestit ore întregi", a spus Lavinia Petrea pentru viva.ro.

"Nu îmi spune nimic legat de ceea ce face el la muncă"

"La început a fost mai dificil, așa că am decis să nu mai discutăm acasă despre știri/dosare. Mă supăram când aflam de la televizor că el se ocupă de un anumit dosar. Nu îmi spune nimic legat de ceea ce face el la muncă și a fost greu de înțeles la început. Acum mi se pare ceva normal. Părinții noștri nu au comentat nimic despre meseriile noastre. A fost foarte clar pentru toată lumea că ne iubim și suntem foarte fericiți, restul nu avea nicio importanță!", a mai spus jurnalista.

