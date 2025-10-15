€ 5.0885
|
$ 4.3738
|
 
Data publicării: 15:57 15 Oct 2025

EXCLUSIV Lavinia Betea, semnal de alarmă: Te duci la mall și vezi niște lucruri cumplite / Unde greșesc părinții de azi / video
Autor: Elena Aurel

Vezi galeria foto
 copil-parinti-familie_88802100 Sursă foto: Freepik - https://www.freepik.com/, @stockboy
 

Libertatea dusă la extrem și lipsa de disciplină vor avea consecințe grave în formarea noilor generații, care ajung să conteste orice formă de autoritate, inclusiv cea părintească.

Prof. univ. dr. Lavinia Betea, doctor în psihologie socială, a explicat că părinții au ajuns să creadă orbește teorii de pe internet, uneori lipsite de fundament, iar ideea că trebuie să-și apere mereu copiii a erodat atât autoritatea profesorilor, cât și propria lor autoritate.

În opinia sa, exagerările legate de libertate și de protejarea copiilor vor avea efecte negative pe termen lung, deoarece aceștia vor ajunge să conteste chiar și autoritatea părinților.

Aceasta a oferit și un exemplu și a povestit că în mijloacele de transport copiii sunt gălăgioși, iar adulții care îi însoțesc nu le atrag atenția să vorbească mai încet.

Nu știu dacă dumneavoastră călătoriți cu mijloace de transport în comun sau mergeți la mall sâmbăta sau duminica”, a spus prof. univ. dr. Lavinia Betea.

Ca orice cetățean al acestei epocii, într-adevăr, merg și la mol, merg și la biserică, a spus Sorin Ivan, decan, director al revistei Tribuna Învățământului.

Ca și pedagog, ai o percepție dirijată, vezi lucrurile care țin de formarea ta profesională. Ce văd eu? Iată, am venit cu tramvaiul 41 până aici. Copii în tramvai aduși de la grădinițe, de bunici, de părinți. Vorbesc atât de tare, sunt atât de gălăgioși. N-am auzit o dată un însoțitor spunându-i copilului: „Încet, cu mine vorbești. Vorbește doar să te aud eu, dacă vorbești cu mine", a spus prof. univ. dr. Lavinia Betea.

Te duci la mall și ce vezi? Niște lucruri cumplite

Prof. univ. dr. Lavinia Betea a vorbit despre niște scene văzute în mall, unde părinți divorțați se ceartă în fața copiilor, fără să conștientizeze cât îi afectează. De asemenea, a explicat că acești părinți vorbesc ulterior despre fenomene precum bullyingul, fără să se întrebe în ce măsură contribuie la agresivitatea copiilor.

Te duci la mall și ce vezi? Niște lucruri cumplite. Îți dai seama, după ce se întâmplă, fără să vrei, că e vorba de doi părinți divorțați, că unul are dreptul să stea cu copilul în acea zi, dar celălalt părinte nu a acceptat să nu fie de față și urmează niște certuri în care te uiți la bietul copil și te minunezi cum de părinții nu-l văd.

Și atunci, după, vor vorbi de bullying și vor vorbi de cine știe ce alte fenomene, fără să-și pună problema: „Ori eu cu cât am contribuit la această agresivitate pe care o dezvoltă sau pe care o suportă copilul meu?, a spus prof. univ. dr. Lavinia Betea la emisiunea DC Edu, de pe DC News, DC News TV şi Părinţi şi Pitici. 

Video: 

CITEȘTE ȘI: EXCLUSIV Inflație de diplome, dar calitatea educației scade. Lavinia Betea: E nefiresc ca un tânăr să aibă 6-7 facultăți / video

 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Lavinia Betea
parinti elevi
educatie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 21 minute
Înșelătoria online în plasa căreia poți cădea și tu. Avertismentul DNSC
Publicat acum 22 minute
Parteneriatul public-privat poate salva România. Elena Cristian: Toată infrastructura Italiei este făcută așa. Exemplul Poloniei
Publicat acum 46 minute
Suedia urmărește cu avioane de vânătoare şi nave de război un submarin rusesc care a intrat în Marea Baltică
Publicat acum 57 minute
Peste 5 milioane de țigarete, confiscate la granița României. Șoferul susținea că transportă alimente
Publicat acum 1 ora si 2 minute
ÎCCJ, ședință de urgență pentru sesizarea CCR pe Legea pentru plata pensiilor private
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 13 Oct 2025
Corlățean spune ADIO PSD după 24 de ani
Publicat acum 22 ore si 59 minute
Titi Aur, despre mama ucisă pe o trecere de pietoni din Berceni: Chiar dacă avea 35 de ani, face parte din generația needucaților
Publicat pe 13 Oct 2025
A murit procurorul Ionel-Marian Gherman. Avea doar 51 de ani
Publicat pe 13 Oct 2025
Tânăr din București, speriat după ce Poliția i-a bătut la ușă: MApN cheamă la instrucție. Amendă de 4.000 de lei dacă nu vă prezentați
Publicat pe 13 Oct 2025
Trump, șocat: Ce ai putut vorbi cu Putin 5 ore?! Discuția trebuia să dureze 15 minute
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close