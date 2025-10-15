Prof. univ. dr. Lavinia Betea, doctor în psihologie socială, a explicat că părinții au ajuns să creadă orbește teorii de pe internet, uneori lipsite de fundament, iar ideea că trebuie să-și apere mereu copiii a erodat atât autoritatea profesorilor, cât și propria lor autoritate.

În opinia sa, exagerările legate de libertate și de protejarea copiilor vor avea efecte negative pe termen lung, deoarece aceștia vor ajunge să conteste chiar și autoritatea părinților.

Aceasta a oferit și un exemplu și a povestit că în mijloacele de transport copiii sunt gălăgioși, iar adulții care îi însoțesc nu le atrag atenția să vorbească mai încet.

„Nu știu dacă dumneavoastră călătoriți cu mijloace de transport în comun sau mergeți la mall sâmbăta sau duminica”, a spus prof. univ. dr. Lavinia Betea.

„Ca orice cetățean al acestei epocii, într-adevăr, merg și la mol, merg și la biserică”, a spus Sorin Ivan, decan, director al revistei Tribuna Învățământului.

„Ca și pedagog, ai o percepție dirijată, vezi lucrurile care țin de formarea ta profesională. Ce văd eu? Iată, am venit cu tramvaiul 41 până aici. Copii în tramvai aduși de la grădinițe, de bunici, de părinți. Vorbesc atât de tare, sunt atât de gălăgioși. N-am auzit o dată un însoțitor spunându-i copilului: „Încet, cu mine vorbești. Vorbește doar să te aud eu, dacă vorbești cu mine", a spus prof. univ. dr. Lavinia Betea.

„ Te duci la mall și ce vezi? Niște lucruri cumplite ”

Prof. univ. dr. Lavinia Betea a vorbit despre niște scene văzute în mall, unde părinți divorțați se ceartă în fața copiilor, fără să conștientizeze cât îi afectează. De asemenea, a explicat că acești părinți vorbesc ulterior despre fenomene precum bullyingul, fără să se întrebe în ce măsură contribuie la agresivitatea copiilor.

„Te duci la mall și ce vezi? Niște lucruri cumplite. Îți dai seama, după ce se întâmplă, fără să vrei, că e vorba de doi părinți divorțați, că unul are dreptul să stea cu copilul în acea zi, dar celălalt părinte nu a acceptat să nu fie de față și urmează niște certuri în care te uiți la bietul copil și te minunezi cum de părinții nu-l văd.

Și atunci, după, vor vorbi de bullying și vor vorbi de cine știe ce alte fenomene, fără să-și pună problema: „Ori eu cu cât am contribuit la această agresivitate pe care o dezvoltă sau pe care o suportă copilul meu?”, a spus prof. univ. dr. Lavinia Betea la emisiunea DC Edu, de pe DC News, DC News TV şi Părinţi şi Pitici.

