€ 5.0903
|
$ 4.3905
|
 
Data publicării: 11:25 14 Oct 2025

EXCLUSIV Inflație de diplome, dar calitatea educației scade. Lavinia Betea: E nefiresc ca un tânăr să aibă 6-7 facultăți / video
Autor: Elena Aurel

lavinia betea
 

Societatea pune un accent exagerat pe numărul de studii, în timp ce calitatea și disciplina care caracterizau sistemul de dinainte de 1990 s-au pierdut.

Prof. univ. dr. Lavinia Betea este de părere  societatea actuală pune un accent prea mare pe durata studiilor și pe acumularea de diplome, iar tinerii care fac prea multe facultăți și masterate se îndepărtează de adevăratul scop al educației.

Nu vi se pare că educația și-a pierdut din statut într-o societate care tinde să fie tot mai pragmatică și dominată de un consumerism exacerbat și să fie mai importante alte lucruri - școala vieții, succesele imediate în ordine materială - care au antrenat diminuarea rolului educației, a statutului profesorilor?", a întrebat Sorin Ivan, decan, director al revistei Tribuna Învățământului. 

Să ne întoarcem la istorie. Oamenii au fost nevoiți să fie întruna pragmatici. Nouă ni se pare acum, poate, după atâtea elogii aduse umanismului, că așa s-a trăit întotdeauna, dar individul în sine a fost obligat la pragmatism și la un pragmatism feroce pentru a-și asigura trebuințele de bază ale existenței. Ce putea să fie mai pragmatic decât munca agricultorului? Și agricultorii au fost cei mai mulți de-a lungul istoriei. Ce putea să fie mai pragmatic decât războinicul - a fost o castă, exista în toate societățile - trimis într-un conflict decis de elitele vremii sale?

Noi ne victimizăm, cred că, prea mult și exagerăm cu aceste victimizări și cred că ar trebui să reevaluăm viziunea asupra societății, asupra înzestrărilor indivizilor, asupra motivațiilor lor, pentru că în ultima perioadă mi se pare mie - poate că greșesc, n-am citit niciun studiu - prea se pune un mare accent pe durata de școlarizare, pe diplome prea multe.

Sincer vă spun, mi se pare o blasfemie, ceva care încalcă legile firii, când vezi câte un tânăr cu câte 6-7 facultăți absolvite, cu nu știu câte masterate. Sigur, ca om al școlii, erau niște contracte de muncă în care te angajai să nu aduci prejudicii materiale și morale instituției unde lucrezi și asta însemna nici să nu le atragi atenția studenților că prea multe studii, făcute așa cum le fac acum, nu sunt puncte în plus pentru angajatori", a spus prof. univ. dr. Lavinia Betea. 

Studenții de azi nu ar crede câtă disciplină era cerută profesorilor în trecut

Prof. univ. dr. Lavinia Betea a povestit că înainte de 1990 profesorii erau obligați să facă o stagiatură, să pregătească planuri și schițe detaliate și să participe la diverse activități fără plată. Aceasta e de părere că studenții de azi cu greu ar putea înțelege cât de multă muncă și disciplină presupunea meseria de dascăl în trecut.

Deci e o inflație de diplome, dar știți foarte bine că și profesia didactică cade în capcana unei birocrații excesive și acolo se pune accentul pe tot felul de diplome, de certificate și așa mai departe, dar educația nu crește în calitate. Cum vi se pare?", a întrebat Sorin Ivan. 

Dați-mi în voie să fac iarăși recurs la trecut. Dacă eu m-aș duce în sala de curs acum și le-aș spune studenților că pentru noi, dascălii, profesorii care am absolvit înainte de 1990, era obligatorie stagiatura și era obligatoriu ca în acei 3 ani tu să faci planuri de lecții, să nu poți intra la clasă dacă nu ai umplut 6-8 coli de hârtie cu obiectivele lecției, cu metodologia, cu toate momentele lecției, cu ce îi întrebi tu pe elev, cu ce îți răspund ei ție, și după aceea erai obligat să faci schițe de lecții, și, în plus, nu se punea în discuție că ai putea fi plătit că te trimiteau să faci parte din comisiile de votare, de la recensăminte, să faci tot felul de rapoarte, nu te-ar crede", a spus prof. univ. dr. Lavinia Betea. 

Efortul a început să fie privit ca ceva ce ține de comunism

Prof. univ. dr. Lavinia Betea a explicat că, după anii ’90, efortul a început să fie privit ca ceva ce ține de comunism și că s-a ajuns la exagerări, ceea ce a dus la pierderea respectului față de profesori și chiar față de părinți. Potrivit acesteia, mulți părinți, influențați de rețelele sociale, greșesc când își apără orbește copiii și contestă profesorii, deoarece acest comportament se va întoarce împotriva lor.

Eu cred că plângerile acestea, victimizările cu prea multă birocrație și tot restul, sigur, sunt pe de o parte justificate, dar s-a creat un hiatus după anii '90 în care tot ce îți impunea efort părea ceva care aparține comunismului. Și lucrurile au scăpat oarecumva din mână, au luat-o razna și la nivelul părintelui, care dacă se uită la televizor, citește sau intră pe o rețea de socializare și aude pe câte cineva dându-și cu părerea, crede că individul acela este un expert și cu cât sunt mai trăznite teoriile, cu atât mai repede le preia.

S-a exagerat și cu supraîncărcarea elevilor, s-a exagerat și cu democrația". A erodat statutul cadrului didactic și a erodat totodată statutul părintelui pentru că părintele nu realizează. Se vine cu această lozincă preluată tot din rețele sau de la niște psihologi care nu cunosc decât tema lor de doctorat, ei neavând background-ul corespunzător în psihologie.

Și se vine cu această lozincă a părintelui: „Trebuie să fii întruna alături de copilul tău, să-i iei întruna apărarea indiferent ce face el". Și se duce părintele în numele copilului să-i ceară socoteală profesorului de ce i-a dat o notă, de ce nu îl simpatizează și așa mai departe. Aceste lucruri sunt extrem de greșite. Pe termen lung se vor întoarce împotriva părintelui, părintele urmând a fi contestat de copilul care vede că poate fi contestat orice", a spus prof. univ. dr. Lavinia Betea la emisiunea DC Edu, de pe DC News, DC News TV şi Părinţi şi Pitici. 

Video:

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Lavinia Betea
invatamant
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Eroare: Consilierii lui Nicușor Dan nu există. Update amânat la Cotroceni
Publicat acum 16 minute
Dezbaterea „România în Diaspora” - ediția a IV-a
Publicat acum 22 minute
Mihai Daraban, (CCIR): Trebuie să transformăm Dunărea într-o adevărată „autostradă”
Publicat acum 33 minute
S-a anunțat oficial cine este cap de afiș pentru Electric Castle 2026
Publicat acum 38 minute
Ce l-a enervat pe Trump la imaginea cu el din revista Time / foto în articol
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 13 Oct 2025
Corlățean spune ADIO PSD după 24 de ani
Publicat pe 12 Oct 2025
O viperă care a mușcat un bărbat beat criță a murit din cauza intoxicației cu alcoolul din sângele acestuia
Publicat pe 13 Oct 2025
A murit procurorul Ionel-Marian Gherman. Avea doar 51 de ani
Publicat pe 12 Oct 2025
Boala care l-a oprit pe Cosmin Seleși din drumul spre Athos: A fost un semn de la Dumnezeu
Publicat acum 19 ore si 24 minute
Tânăr din București, speriat după ce Poliția i-a bătut la ușă: MApN cheamă la instrucție. Amendă de 4.000 de lei dacă nu vă prezentați
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close