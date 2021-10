Laura Vicol, avocat şi deputat PSD, a povestit la DC News că se testează săptămânal pentru ca nu cumva să aibă Covid şi să ducă virusul acasă.

"Eu sunt vaccinată. Eu îmi fac o dată pe săptămână (test PCR) pentru că această variantă Delta este foarte contagioasă. Le am la mine, se poate verifica foarte uşor. Le fac în fiecare săptămână la Balş, să fiu sigură că nu aduc din nou acest virus nenorocit în casă. Că am doi copii trecuţi prin boală, dar nevaccinaţi.

Noi, prin vaccin, îi protejăm practic pe cei din jurul nostru, nu pe noi. Dacă de noi nu prea ne interesează, trebuie să ne gândim la mame, la copii, la bunici, la oamenii bolnavi cărora le putem da acest virus", a povestit Laura Vicol în interviul acordat DC News.

Vicol, sechele la mai bine de un an de când a făcut Covid

Laura Vicol a povestit că, deşi s-a vindecat de Covid de mai bine de un an, încă nu şi-a recăpătat gustul şi mirosul.

"M-am vaccinat eu, familia şi băiatul meu cel mare; pe ceilalţi doi mici nu i-am vaccinat pentru că nu au vârsta necesară. Acum trei săptămâni am fost în contact cu o persoană Covid, fără să ştie că are Covid.

Nu l-am luat şi sunt extraordinar de fericită pentru că eu mi-am îmbolnăvit toată familia anul trecut de Covid; nu am ştiut că am virusul, am fost asimptomatică, mi-am pierdut gustul şi mirosul pe care nu mi le-am recăpătat nici acum după aproape un an şi jumătate. Nu vreau să intru în detalii medicale să vă spun ce mi s-a transmis la spital.

Nu le-am recăpătat şi nici nu mai am şanse să le recapăt vreodată. Mi-am îmbolnăvit mama pe care am avut-o internată în spital cinci zile, mi-am îmbolnăvit copiii. Fără să ştiu... Nu vreau să fie nimeni în sufletul meu să ştie ce mustrări de conştiinţă am avut până nu mi-am văzut mama scoasă din spital. Pentru acest motiv ne-am vaccinat în februarie", a povestit, într-un interviu acordat DC News, deputatul PSD Laura Vicol.

VIDEO: