Laura Vicol: Lucrez la o lege a răspunderii magistraților. Și judecătorii și procurorii sunt oameni. Nu cred că avem zei în țara aceasta / video

Întrebată despre noile Legi ale Justiției, Laura Vicol a spus: „Evident că puteau fi făcute niște legi mult mai bune, evident că nu există niciodată nicio lege perfectă. Ce căutăm noi să facem - și aici mă refer strict la mine și presupun că și colegii din Comisia Specială asta au încercat să facă: legi bune. Din punctul meu de vedere, puteau exista mai multe modificări. Eu aș fi scos multe lucruri și aș fi băgat altele, dar să ne aducem aminte că, în urmă cu mai bine de 15 ani, am acceptat să facem parte din anumite organizații. În acest moment, consider că sunt protejată de aceste organizații din care fac parte ca țară. Ne-am angajat să avem și anumite răspunsuri. Nu sunt extraordinar de bune (n.r. legile justiției, dar nici nu încalcă suveranitatea așa cum am auzit atâtea voci din ce în ce mai agresive.”

În cadrul interviului de la DCNewsTV, Laura Vicol a spus că, prin Legile Justiției, a fost întărită puterea Inspecției Judiciare. „Respectarea Constituției este obligatorie. A legii, la fel. Nu există să fie un judecător care să încalce o decizie a Curții Constituționale. În acel amendament despre care s-a tot făcut vorbire, nu s-au menționat toate lucrurile. În acel amendament, erau sancționați magistrații care nu respectau deciziile CJUE, deciziile ÎCCJ și deciziile CCR. În momentul în care a fost eliminat acest amendament, nu mai există sancțiuni, dar nici pentru CCR, CJUE, nici pentru Înalta Curte. Și atunci vin și întreb: Există vreun magistrat care și-ar permite să încalce o decizie a Curții Europene de Justiție sau o decizie a CCR? Nu. Poate, la un moment dat, vor interpreta greșit anumite decizii, dar pentru aceste lucruri, există Inspecția Judiciară. Și mă bucur că, prin aceste legi ale justiției, a fost întărită puterea Inspecției Judiciare. Deci, sancțiunile există în continuare”, a subliniat Laura Vicol.

Bogdan Chirieac a spus, ulterior: „Curtea de Justiție a UE poate să dea o recomandare și recomandarea aceea ar trebui transpusă în lege de către Parlamentul României, dar nu poți trece peste o decizie a Curții Constituționale. Deci, dacă onorabila Curte Constituțională decide pe stânga și CJUE are o recomandare pe dreapta, sunt cazuri în care complet de judecată din România a zis că merge pe recomandarea Curții de Justiție a UE”.

„Și i-ați văzut sancționați până acum pe cei care au făcut acest lucru? Știți de ce nu? Pentru că nu există o lege a răspunderii magistraților. Aici putem discuta foarte mult. Eu lucrez la această lege”, a întrebat Laura Vicol.

„Deci, este o veste foarte bună! Se lucrează la o lege a răspunderii magistraților”, a spus Bogdan Chirieac.

„În toate statele europene există sancțiuni pentru toate potențialele sancțiuni săvârșite, în general, de cetățenii statului respectiv. Și judecătorii și procurorii sunt oameni, ca noi toți. Toți trebuie să răspundem pentru greșelile pe care le facem. Nu cred că avem zei în țara aceasta”, a mai spus Laura Vicol la DCNews.

Interviu cu Laura Vicol la DCNewsTV

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News