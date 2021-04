Laura Cosoi, mărturisirii dureroase: Tata-mi tot spunea: "Eu am să mor de COVID"

"Din momentul în care am aflat ca există acest Covid, în luna martie a anului trecut, vorbeam foarte mult cu tata, el fiind diabetic. Ce a fost cel mai ciudat în tot periplul ăsta a fost că tata-mi tot spunea ”eu am să mor de COVID”. Eu îi spuneam ” te rog frumos să nu vorbeşti aşa, opreşte-te". Eu fiind şi însărcinată, mi se părea un act de egoism. Închideam telefonul şi plângeam. Mă găsea Cosmin plângând. Am plâns mult în perioada aia, eram foarte stresată pentru el în special” a povestit Laura Cosoi în podcastul Andreei Brașoveanu, Brave Talk.

"Ajută-mă că mor, nu pot să respir"

"La Infecţioase la Iaşi nu e lift şi l-au pus să urce scările. A urcat, i-au pus masca de oxigen înapoi, cert e că după ce au plecat doctoriţele m-a sunat că el nu poate să respire şi că nu vine nimeni la el. A făcut o decompensare foarte urâtă, i-a scăzut saturaţia la 75 şi a făcut un atac de panică. Am încercat să sun la medici. Tata îmi spunea încontinuu ”ajută-mă că mor, nu pot să respir”. M-a sunat doctora să mă anunţe că starea tatălui meu s-a deteriorat, că ei încearcă să îl pună pe picioare, dar trebuie căutat un pat la ATI în ţară. Am fost atât de speriată că am închis telefonul cu medicul şi nu ştiam ce să fac”, a mai povestit Laura Cosoi.