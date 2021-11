La un an după diagnosticul de cancer la creier, un artist celebru vine cu vești de la medici

Celebrul artist Tom Parker, membru al trupei The Wanted, vine cu vești de la medici după mai bine de un an de când a fost diagnosticat cu o tumoră inoperabilă la cap, scrie peroz.ro.

Tom Parker, în vârstă de 33 de ani, a anunțat că medicii i-au dat vești bune în urma investigațiilor pe care le-a făcut de curând.

”Am lacrimi în ochi. Suntem fericiți!”, a declarat recent Tom Parker.

”Am lacrimi în ochi. Tumora pe creier este sub control. Am primit rezultatele ultimelor investigații și sunt încântat să vă spun că e stabilă. Nu ne-am fi putut dori ceva în plus. Suntem în culmea fericirii”, a mai scris artistul pe rețelele sociale.

Un diagnostic crunt, înainte de un moment fericit

Tom Parker, membru al trupei The Wanted a aflat la vârsta de 32 de ani că are o tumoră pe creier, chiar când se pregătea să devină tată pentru a doua oară.

Diagnosticul a venit ca un fulger: o tumoare cerebrală inoperabilă, adică un glioblastom aflat în cel de-al patrulea stadiu, i-au spus medicii artistului, în luna septembrie a anului trecut.

Pentru boala respectivă, speranța de viață este între trei luni și 18 luni de la momentul diagnosticului. Vestea tristă că suferă de această boală a primit-o când era singur în cabinetul doctorului.

Un șoc total pentru el și soția lui

"Sunt încă într-un șoc complet", a spus Tom Parker la momentul respectiv când a aflat vestea. „Sunt încă într-un șoc complet, este atât de mult de procesat. Știam că ceva nu este ok cu mine, dar nu m-am așteptat niciodată să fie asta. Nu te gândești vreodată că ți se va întâmpla asta”, a spus artistul, potrivit ok.co.uk.

„Au fost șase săptămâni stresante. Am știut că ceva nu era în regulă din iulie, dar nu ne-am fi putut imagina niciodată așa ceva”, a spus soția sa, Kelsey.

