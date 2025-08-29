Data publicării:

La Galați, scut împotriva inundațiilor

Autor: Crişan Andreescu | Categorie: Stiri
Foto: Facebook Costel Fotea
Foto: Facebook Costel Fotea

Pe DJ 251A, în localitatea Fundeanu, se desfășoară lucrări de consolidare și refacere a porțiunii de drum județean afectată de inundațiile din toamna trecută, a anunțat Costel Fotea, președintele PSD al Consiliului Județean Galați.

"Ne dorim ca această legătură rutieră, atât de importantă pentru locuitorii comunei Drăgușeni, să fie din nou sigură și de încredere.

Constructorii întăresc albia torentului ce se formează în vecinătatea drumului în perioadele cu ploi abundente prin montarea de gabioane – elemente din piatră menite să protejeze zona de forța apelor. Cu o înălțime de 3,5 metri și o lungime de 70 de metri, această structură va fi acoperită cu beton, pentru a forma un scut puternic și durabil în calea viiturilor.

Această bază solidă va permite refacerea sistemului rutier, iar la final va fi reamenajată și semnalizarea, astfel încât circulația să se desfășoare în condiții depline de siguranță.

Prin aceste lucrări reabilităm infrastructura și punem în centrul proiectului grija pentru oameni și gospodăriile lor", a precizat liderul PSD Galați.

