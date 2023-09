La 73 de ani, o fostă membră a trupei ABBA îşi relansează cariera solo

Agnetha şi-a lansat ultimul album solo în urmă cu un deceniu, iar acum a făcut marele anunţ pe contul său de Instagram recent lansat:

„Premiera mondială a piesei "Where Do We Go From Here?" pe @bbcradio2 cu @zoetheball - urmăriţi-o joi, 31 august, de la ora 8:30 (BST)”.

Se pare că artista Agnetha Faltskog a semnat un contract discografic de amploare cu casa de discuri BMG, care se remarcă prin prezența în portofoliu a superstarului pop Kylie Minogue.

După despărțirea trupei ABBA la sfârșitul anului 1982, Agnetha Faltskog și-a continuat cariera solo și a lansat mai multe albume, cel mai recent intitulat "A" în 2013.

ABBA, grupul pop suedez, a fost fondat la Stockholm în 1972 și a inclus membrii Agnetha, Björn Ulvaeus, Benny Andersson și Anni-Frid. Acest cvartet a obținut un triumf notabil la Eurovision în 1974 cu hitul lor de debut "Waterloo". La acea vreme, Agnetha Fältskog era căsătorită cu Björn Ulvaeus.

În aprilie 2018, membrii formației au dezvăluit că s-au întors în studio pentru prima dată în aproape patru decenii. Această revenire a culminat cu lansarea albumului "Voyage" în septembrie 2021 și cu spectacolul "ABBA Voyage", în care avatarurile digitale ale cvartetului suedez au fost elementele centrale, eveniment care a avut loc câteva luni mai târziu.

