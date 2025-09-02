Kremlinul îl contrazice pe Trump și spune că nu a existat nicio înțelegere legată de o întrevedere Putin-Zelenski

Consilierul Kremlinului pentru politică externă spune că nu a existat nicio înțelegere legată de o eventuală întâlnire între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski.

Consilierul Kremlinului pentru politică externă, Iuri Ușakov, a declarat că nu a existat nicio înțelegere între președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, Vladimir Putin, privind o întâlnire cu președintele Volodimir Zelenski, contrazicând astfel afirmațiile anterioare ale lui Trump.

Liderul american afirmase pe 19 august că a început „aranjamentele” pentru o întrevedere Putin-Zelenski, cu posibilitatea unor discuții trilaterale ulterior.

Iuri Ușakov: Ceea ce apare în presă nu reflectă exact ce am convenit

„În acest moment se vorbește despre o întâlnire trilaterală, despre o întrevedere între Putin și Zelenski. Dar, din câte știu eu, nu a existat nicio înțelegere între Putin și Trump în acest sens”, a spus Ușakov, într-un interviu acordat propagandistului rus Pavel Zarubin.

Declarația sa vine după expirarea unui nou termen-limită fixat de Trump pentru ca Moscova să facă pași către o reglementare a războiului. Ușakov a precizat că, în timpul discuțiilor telefonice dintre Trump și Putin, dar și la summitul lor din Alaska, s-a vorbit despre ridicarea nivelului delegațiilor în negocierile ruso-ucrainene, însă nu s-a ajuns la nicio înțelegere.

„Deocamdată, ceea ce apare în presă nu reflectă exact ce am convenit”, a adăugat acesta.

Putin evită să se întâlnească cu Zelenski pentru că „nu îl place”

Reamintim că Donald Trump s-a întâlnit cu Zelenski și lideri europeni la Casa Albă pe 18 august, la trei zile după întrevederea cu Putin. Ulterior, Zelenski a declarat că Ucraina este pregătită să participe la negocieri necondiționate cu Moscova, la cel mai înalt nivel.

Președintele ucrainean și-a exprimat în repetate rânduri disponibilitatea pentru o întâlnire directă cu Putin, cerând SUA să impună măsuri mai dure dacă Rusia continuă să evite astfel de discuții.

În data de 22 august, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a spus că o întâlnire Zelenski-Putin „nu este deloc pregătită”, acuzând Ucraina că a respins mai multe precondiții și punând sub semnul întrebării legitimitatea lui Zelenski.

O sursă din biroul președintelui Ucrainei a declarat pentru Kyiv Independent că o întrevedere față în față între Zelenski și Putin nu va avea loc decât dacă SUA își intensifică presiunea asupra liderului rus.

Trump a afirmat pe 25 august că Putin evită să se întâlnească cu Zelenski pentru că „nu îl place”.

