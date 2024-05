Kovesi o avertizează pe von der Leyen cu acționarea în judecată. ”Surpriză” amară pentru șefa EPPO din partea Comisiei Europene

Înalți procurori europeni amenință acum Comisia Europeană cu acțiuni în justiție. Laura Codruța Kovesi avertizează cu privire la acțiuni legale, conform Politico.

În 9 aprilie, Laura Codruța Kövesi a făcut pasul neobișnuit de a lansa o așa-numită „procedură de soluționare amiabilă” cu Comisia Europeană, ca ultim pas legal. Dacă nu se poate găsi un acord, lupta ar putea merge până la Tribunalul UE.

Procurorii se tem că nu vor putea să-și facă treaba în mod corespunzător dacă Comisia va duce la bun sfârșit un plan de comprimare a bugetului – o mișcare care a fost anunțată în februarie și a venit ca o surpriză, susține EPPO.

EPPO susține că Comisia o privează de mijloacele necesare pentru a-și desfășura activitatea în mod eficient, punând presiune asupra bugetului său, în special asupra sumei cheltuite pentru IT. Când EPPO a fost lansat în vara anului 2021, Comisia a fost de acord să furnizeze facilități IT fără data de încheiere. Comisia a spus acum EPPO că dorește să retragă sprijinul IT. Suma de bani implicată este de aproximativ 5 milioane de euro, conform estimărilor EPPO, notează sursa citată.

”Decizia unilaterală... de a înceta, la 31 decembrie 2024, prestarea serviciilor menționate către EPPO riscă să ducă EPPO în imposibilitatea de a-și îndeplini sarcinile și misiunea”, a scris Laura Codruța Kövesi, adăugând că ”este de datoria Comisiei să se abțină de la orice măsură care ar putea pune în pericol atingerea obiectivului din Tratat încredințat EPPO în combaterea infracțiunilor care afectează interesele financiare ale Uniunii”.

Sursa citată notează că s-ar putea să fie în joc mai mult de atât, amintind și că procurorii EPPO au preluat de la procurorii belgieni o anchetă care o investighează pe von der Leyen pentru „imixtiune în funcțiile publice, distrugerea SMS-urilor, corupție și conflict de interese”. În timp ce procurorii EPPO investighează presupuse infracțiuni, nimeni nu a fost încă acuzat în legătură cu acest caz.

