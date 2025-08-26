Compania Korean Air a anunțat marți că achiziționează peste 100 de aeronave Boeing, în cadrul celui mai mare contract din istoria aviației sud-coreene, la doar câteva ore după o întâlnire între președinții Lee Jae-myung și Donald Trump la Washington, relatează AFP.

Comanda include 20 de Boeing 777, 25 de Boeing 787, 50 de Boeing 737 și opt avioane-cargo Boeing 777, un total de 103 aparate, a anunțat compania aeriană într-un comunicat.



Korean Air a precizat că valoarea comenzii este de aproximativ 50 de miliarde de dolari și că livrarea aparatelor este programată 'până la sfârșitul anului 2030'.



Acordul a fost semnat luni la Washington în cursul unei mese rotunde comerciale între Coreea de Sud și Statele Unite, supervizată de secretarul american pentru comerț, Howard Lutnick, și de Ministerul Comerțului, Industriei și Energiei de la Seul.



În aceeași zi, președintele american, Donald Trump, s-a întâlnit cu omologul său sud-coreean, Lee Jae-myung, pentru discuții privind relațiile bilaterale.





Cele două țări au ajuns la un acord care stabilește la 15% taxele vamale americane pentru produsele sud-coreene.

Dezvăluind în iulie nivelul suprataxelor asupra exporturilor sud-coreene, redus de la amenințarea inițială de 25%, Donald Trump a afirmat că Seulul va 'oferi' Statelor Unite investiții în valoare de 350 de miliarde de dolari.



De asemenea, el a menționat o 'sumă mare de bani' care va fi investită de Coreea de Sud, fără a oferi o cifră specifică.



În martie, Korean Air a anunțat că a finalizat un acord pentru achiziționarea a 50 de avioane Boeing, cu o valoare de aproximativ 32 de miliarde de dolari.



Această nouă comandă oferă o gură de aer proaspăt producătorului american, care este puternic afectat pe pierderi în 2024, în special din cauza problemelor de calitate a producției, și afectat de un nou dezastru aerian în iunie.

Pe 12 iunie, un Boeing 787 al Air India s-a prăbușit la mai puțin de un minut după decolarea din orașul Ahmedabad, în India, cu destinația Londra, cu 242 de pasageri și membri ai echipajului la bord.



Conform unui raport preliminar al anchetei, alimentarea cu combustibil fusese întreruptă chiar înainte de accident. Accidentul a dus la moartea a 260 de persoane.



În urma acestui raport, Direcția Generală a Aviației Civile (DGCA) din India a ordonat inspecții ale acestor dispozitive pe mai multe modele de Boeing, inclusiv 787, înmatriculate în India.



Alte țări, printre care Singapore, au ordonat aceleași măsuri de inspecție pentru companiile echipate cu acest avion, fără a detecta anomalii până în prezent. (Agerpres)

