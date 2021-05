Klaus Iohannis: „Este imperativ să găsim soluții pentru redeschiderea cât mai multor tipuri de evenimente”

Președintele Klaus Iohannis a făcut declarații în urma unei ședințe la care au participat mai mulți membri ai guvernului de coaliție.

Cîțu, spectator la „Dineu cu proști”

Premierul Florin Cîţu a afirmat sâmbătă seara, 15 mai 2021, la Teatrul Naţional Bucureşti, că românii au înţeles că singura soluţie de a ieşi din pandemie o reprezintă vaccinarea.

"Împreună am trecut printr-un an dificil, împreună am purtat mască, împreună am păstrat distanţarea socială, împreună ne-am vaccinat. Vreau să le mulţumesc (românilor, n.r.) că au înţeles. Avem o campanie de vaccinare care continuă şi astăzi avem un număr record de persoane vaccinate, 120.000 de persoane vaccinate. Campania continuă, românii au înţeles că singura soluţie de a ieşi din pandemie o reprezintă vaccinarea", a spus Florin Cîţu.



Premierul Florin Cîțu s-a declarat "foarte fericit" de participarea la spectacolul-pilot de la TNB şi a anunţat că de la 1 iunie urmează alte măsuri de relaxare.

Declarația completă a președintelui Klaus Iohannis

„Tocmai am încheiat o ședință de lucru cu membri ai Guvernului pentru a discuta accelerarea campaniei de vaccinare. Este evident, campania merge bine, maratoanele de vaccinare au fost un succes, dar, pentru a continua nivelul ridicat de vaccinare, trebuie să aducem vaccinul mai aproape de oameni.

De succesul vaccinării unui număr cât mai mare de români depinde redeschiderea completă a tuturor sectoarelor socio-economice și construirea României post-pandemice.

Primarii și alte autorități locale, indiferent de culoarea politică, trebuie să se implice activ în campania de vaccinare. Succesul pe care l-am avut până acum este preponderent în mediul urban, de aceea este important să acționăm mai intens și în zona rurală pentru că acolo accesul la un centru de vaccinare este, de multe ori, mai dificil.

Oamenii trebuie să fie informați, în localitățile mici chiar să se meargă din poartă în poartă pentru a le spune oamenilor cât de important este să se vaccineze. Aici intervin centrele mobile, care sunt esențiale pentru a crește ritmul de imunizare și în mediul rural.

Este important să mergem noi către oameni, iar autoritățile locale, cu toate mijloacele pe care le au la îndemână, să le faciliteze vaccinarea. Să creăm posibilități de vaccinare atât la locul de muncă, cât și în spațiile recreative.

Obiectivul campaniei de vaccinare este, pe termen scurt, acela de a reduce numărul îmbolnăvirilor, spitalizărilor și deceselor provocate de COVID-19, iar acest lucru se întâmplă deja. Pe termen mediu, scopul este, bineînțeles, acela de atinge pragul critic de imunitate care să stopeze definitiv transmiterea comunitară a virusului.

Atrag atenția asupra unui potențial pericol, poate nu îndeajuns de bine conștientizat sau explicat. Pe măsură ce epidemia scade în intensitate, există posibilitatea ca unele persoane să considere că ce a fost mai rău a trecut și că nu mai are rost să se vaccineze.

Este însă o falsă senzație de securitate! Până când nu vom fi imunizați într-un procent semnificativ, pandemia nu se poate încheia, iar riscul pentru cei nevaccinați de a face o formă severă a bolii rămâne unul ridicat.

Așadar, dragi români, nu ezitați să vă vaccinați!

Reîntoarcerea cât mai rapidă a tuturor elevilor la școală, dar nu oricum, ci în condiții de siguranță sanitară sporite, este o prioritate. Deciziile în educație, în toată această perioadă dificilă a luptei cu pandemia, s-au luat pe baza unor scenarii legate în mod direct de incidența și rata de infectare de la nivelul fiecărei localități.

Ne aflăm, iată, aproape de momentul în care majoritatea elevilor, indiferent de clasă, își pot relua orele în format fizic. Ne dorim ca acest lucru să rămână neschimbat până la finalul anului școlar, toți copiii să își poată finaliza cursurile în băncile școlilor.

În privința evenimentelor culturale, este imperativ să găsim soluții pentru redeschiderea cât mai multor tipuri de evenimente, atât în exterior, cât și în interior. Este evident rolul important pe care îl are cultura în revenirea la normalitate. Mă bucur că sunt proiecte pilot în acest domeniu și sper că în curând artiștii își vor putea relua contactul nemijlocit cu un public cât mai larg. I-am cerut în mod expres ministrului Culturii să fie deschis la toate soluțiile care sunt sigure din punct de vedere sanitar și care îi pot ajuta pe cei din industria spectacolelor, unul dintre domeniile cele mai afectate de restricțiile impuse de pandemie.

Mă bucur că sunt proiecte foarte bune pregătite și sunt foarte convins că, în săptămânile care urmează, campania de vaccinare va primi noi forme atractive și sper foarte mult că putem să-i convingem pe majoritatea românilor să se vaccineze.”