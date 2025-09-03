Promisiunea pe care Kim Jong-un i-a făcut-o lui Vladimir Putin, la întâlnirea de la Beijing

Vladimir Putin i-a adresat liderului nord-coreean Kim Jong-un o invitație de a vizita Rusia, în timpul discuțiilor purtate la Beijing, unde cei doi s-au întâlnit în marja paradei militare organizate de China. În cadrul aceleiași întrevederi, Kim a transmis că va face „tot ce pot pentru a ajuta” Moscova.

Momentul, surprins într-o înregistrare video difuzată de Kremlin, a coincis cu noi critici din partea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care l-a acuzat pe Putin că își arată „impunitatea” prin atacurile recente asupra Ucrainei.

Atât Putin, cât și Kim au fost prezenți la Beijing la invitația președintelui chinez Xi Jinping, cu prilejul ceremoniei ce a marcat 80 de ani de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, eveniment la care cei trei lideri au apărut împreună în premieră. În conversațiile bilaterale, desfășurate timp de peste două ore, cei doi au fost surprinși schimbând promisiuni de revedere. „Te așteptăm, vino să ne vizitezi”, i-a spus Putin lui Kim, după ce acesta i-a urat „ne vedem curând”.

În 2023 Rusia și Coreea de Nord au semnat un tratat prin care și-au garantat sprijin militar reciproc în cazul unui atac

O eventuală vizită la Moscova ar fi doar a treia deplasare externă a liderului de la Phenian în ultimii șase ani, după cea din 2023 în Extremul Orient rus și cea actuală din China, unde a sosit cu trenul blindat.

Coreea de Nord s-a profilat ca un sprijin crucial pentru Rusia după invadarea Ucrainei, furnizând armament și chiar trupe. Obuze de artilerie, rachete și mii de soldați nord-coreeni au ajuns pe front, inclusiv în regiunea rusă Kursk, unde s-au confruntat cu o incursiune ucraineană. Deși inițial Moscova a negat prezența lor, Putin a elogiat public forțele nord-coreene, numindu-le „curajoase și eroice”.

În 2023, cele două țări au semnat un tratat prin care și-au garantat sprijin militar reciproc în cazul unui atac extern.

Deplasarea lui Putin la Beijing a venit după summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai și o întâlnire separată cu Xi. În paralel, Rusia a lansat un atac masiv asupra Ucrainei: peste 500 de drone și câteva zeci de rachete au lovit infrastructura energetică și transporturile, provocând rănirea a cel puțin patru muncitori feroviari. Reacția Poloniei a fost imediată, avioanele de apărare fiind ridicate de la sol.

Zelenski a acceptat propunerile lui Donald Trump pentru un armistițiu și negocieri cu Putin. Kremlinul însă a ridicat obiecții

În fața acestor evenimente, Zelenski a cerut sancțiuni suplimentare împotriva Moscovei. „Aceasta necesită fără îndoială un răspuns din partea lumii. Doar din cauza lipsei unei presiuni suficiente, în primul rând asupra economiei de război a Rusiei, această agresiune continuă”, a subliniat liderul ucrainean, aflat în Danemarca pentru consultări cu omologii din statele baltice și nordice.

Pe fondul acestor tensiuni, Zelenski a acceptat propunerile lui Donald Trump pentru un armistițiu și negocieri cu Putin. Kremlinul însă a ridicat obiecții, chiar dacă Putin a vorbit despre „înțelegeri” cu Trump la recenta lor întâlnire din Alaska și și-a exprimat speranța într-o eventuală cale către pace.

Între timp, Putin rămâne vizat de un mandat emis de Curtea Penală Internațională pentru crime de război, iar unii experți cer o acțiune similară împotriva lui Kim, având în vedere ajutorul militar acordat Rusiei.

Deși nu s-a anunțat o reuniune trilaterală oficială, prezența simultană a celor trei lideri la Beijing a atras atenția. Deși China menține un parteneriat „fără limite” cu Rusia, analiștii consideră că Beijingul este tot mai iritat de prelungirea războiului și de sprijinul direct oferit de Phenian, într-un moment în care Xi încearcă să evite noi sancțiuni occidentale și să își păstreze echilibrul între alianțe, conform The Guardian.

CITEȘTE ȘI: Gest neașteptat între Kim Jong Un și Președintele Adunării Naționale a Coreei de Sud. Ce i-a transmis sud-coreeanul lui Kim

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News