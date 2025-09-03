Gest neașteptat între Kim Jong Un și Președintele Adunării Naționale a Coreei de Sud. Ce i-a transmis sud-coreeanul lui Kim

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a dat mâna cu președintele Adunării Naționale a Coreei de Sud, Woo Won-shik, miercuri, la Beijing, a anunțat biroul lui Woo.

Cei doi au dat mâna înainte de începerea unei parade militare la care participau în China, organizată pentru a aniversa capitularea Japoniei în cel de-Al Doilea Război Mondial, a precizat biroul său într-un comunicat. Woo a reprezentat Coreea de Sud la eveniment.

Alături de președintele sud-coreean Lee Jae Myung, Woo a cerut reluarea dialogului dintre Seul și Phenian, după o perioadă de tensiuni deosebit de ridicate.

Coreea de Nord a respins până acum deschiderile venite din partea Seulului și a spus că nu este interesată de discuții cu Coreea de Sud.

În 2018, Woo s-a întâlnit cu Kim atunci când fostul președinte sud-coreean Moon Jae-in a avut un summit cu liderul nord-coreean.

Miercuri, Woo i-a spus lui Kim că trecuseră șapte ani de la ultima lor întâlnire, dar Kim nu a răspuns decât cu „da”, a relatat agenția Yonhap.

Woo s-a întâlnit de asemenea cu președintele Vladimir Putin la Beijing, iar liderul rus l-a întrebat dacă avea vreun mesaj pe care să i-l transmită lui Kim, a precizat biroul său.

Woo a răspuns spunând că acum este „foarte important” să se construiască pacea în Peninsula Coreeană, în ciuda circumstanțelor dificile.

Înainte de a pleca la Beijing, Woo declarase că nu era clar dacă va reuși să se întâlnească cu Kim, dar că, dacă s-ar fi întâmplat, și-ar fi dorit să discute despre cum poate fi construită pacea în Peninsula Coreeană.

Mai mulți parlamentari sud-coreeni, inclusiv un politician cu experiență care a facilitat în trecut dialogul intercoreean, l-au însoțit pe Woo la Beijing.

Totuși, acei parlamentari nu au luat legătura cu oficialii nord-coreeni care au participat și ei la eveniment, a precizat Yonhap.

