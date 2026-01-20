Kim Jong Un l-a demis pe viceprim-ministrul său

'Kim Jong Un l-a demis pe loc din funcție pe vicepremierul Yang Sung Ho', a informat KCNA în știrea sa despre inaugurare, fără a preciza motivul demiterii, care a avut loc luni.

Kim inaugura modernizarea complexului industrial Ryongsong, la periferia capitalei Phenian.

Într-un discurs, el i-a criticat pe 'responsabilii pentru orientarea economică iresponsabili, nepoliticoși și incompetenți', considerându-i vinovați pentru întârzierile proiectului, potrivit KCNA.

Kim Jong Un a declarat că partidul la putere în Coreea de Nord a făcut observația clară că 'forțele actuale de orientare economică abia sunt capabile să dirijeze lucrările de reajustare a industriei țării în ansamblu și modernizarea sa tehnologică', precizează Agerpres.