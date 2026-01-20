€ 5.0921
DCNews Stiri Internațional Kim Jong Un l-a demis pe viceprim-ministrul său
Data publicării: 07:46 20 Ian 2026

Kim Jong Un l-a demis pe viceprim-ministrul său
Autor: Crişan Andreescu

agerpres_14764670_73119200 Kim Jong Un, liderul nord-coreean,

Liderul nord-coreean Kim Jong Un l-a demis pe vicepremierul său în timpul inaugurării unui complex industrial, a raportat marți agenția oficială de presă KCNA, notează AFP.

 

'Kim Jong Un l-a demis pe loc din funcție pe vicepremierul Yang Sung Ho', a informat KCNA în știrea sa despre inaugurare, fără a preciza motivul demiterii, care a avut loc luni.

Kim inaugura modernizarea complexului industrial Ryongsong, la periferia capitalei Phenian.

Într-un discurs, el i-a criticat pe 'responsabilii pentru orientarea economică iresponsabili, nepoliticoși și incompetenți', considerându-i vinovați pentru întârzierile proiectului, potrivit KCNA.

Kim Jong Un a declarat că partidul la putere în Coreea de Nord a făcut observația clară că 'forțele actuale de orientare economică abia sunt capabile să dirijeze lucrările de reajustare a industriei țării în ansamblu și modernizarea sa tehnologică', precizează Agerpres.

