Kim Jong Un l-a demis pe viceprim-ministrul său

Liderul nord-coreean Kim Jong Un l-a demis pe vicepremierul său în timpul inaugurării unui complex industrial, a raportat marți agenția oficială de presă KCNA, notează AFP.
'Kim Jong Un l-a demis pe loc din funcție pe vicepremierul Yang Sung Ho', a informat KCNA în știrea sa despre inaugurare, fără a preciza motivul demiterii, care a avut loc luni.
Kim inaugura modernizarea complexului industrial Ryongsong, la periferia capitalei Phenian.
Într-un discurs, el i-a criticat pe 'responsabilii pentru orientarea economică iresponsabili, nepoliticoși și incompetenți', considerându-i vinovați pentru întârzierile proiectului, potrivit KCNA.
Kim Jong Un a declarat că partidul la putere în Coreea de Nord a făcut observația clară că 'forțele actuale de orientare economică abia sunt capabile să dirijeze lucrările de reajustare a industriei țării în ansamblu și modernizarea sa tehnologică', precizează Agerpres.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Val Vâlcu
de Anca Murgoci