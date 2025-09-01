Kim Jong Un, în drum spre China cu un tren blindat care are 90 de vagoane. Pe drum, se va delecta cu vinuri franțuzești și homar proaspăt

Kim Jong Un a plecat în China cu un tren blindat care are 90 de vagoane și e dotat cu săli de conferințe, camere de audiență și dormitoare.

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a părăsit Phenianul și a plecat spre China, unde va participa la o paradă militară organizată la Beijing, scrie BBC.

Parada „Zilei Victoriei”, programată miercuri, îl va aduce pe Kim alături de președintele Chinei, Xi Jinping, de președintele rus Vladimir Putin și de alți șefi de stat – marcând astfel prima sa participare la o reuniune internațională multilaterală.

Kim Jong Un a plecat cu un tren blindat care are 90 de vagoane

Kim a plecat luni seară din capitala nord-coreeană la bordul trenului său blindat, care, potrivit relatărilor din presă, include un vagon-restaurant cu vinuri franțuzești rafinate și preparate precum homar proaspăt.

Din cauza măsurilor stricte de securitate, trenul circulă cu viteză redusă, iar călătoria este estimată la aproximativ 24 de ore, scrie agenția sud-coreeană Yonhap. Prezența lui Kim marchează prima dată, din 1959, când un lider nord-coreean participă la o paradă militară în China. El se va alătura altor 26 de șefi de stat, printre care lideri din Myanmar, Iran și Cuba.

Această vizită marchează o schimbare față de parada „Zilei Victoriei” din 2015, când Phenianul a trimis doar un înalt oficial, pe Choe Ryong-hae.

Ultima vizită externă a lui Kim la Beijing a avut loc în 2019

Liderul nord-coreean călătorește rar în străinătate, contactele sale recente cu alți lideri fiind limitate la Vladimir Putin, pe care l-a întâlnit de două ori după invazia rusă în Ucraina.

Ultima vizită a lui Kim la Beijing a avut loc în 2019, la aniversarea a 70 de ani de relații diplomatice dintre cele două țări – deplasare efectuată tot cu trenul.

Tradiția călătoriilor cu trenul a fost inaugurată de bunicul său, Kim Il Sung, care a făcut astfel de vizite în Vietnam și Europa de Est. Tatăl său, Kim Jong Il, a folosit și el trenul, fiind cunoscută teama sa de zbor.

Potrivit unei publicații sud-coreene, trenul blindat are aproximativ 90 de vagoane, printre care săli de conferințe, camere de audiență și mai multe dormitoare.

