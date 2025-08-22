Kim Jong Un i-a decorat pe soldații nord-coreeni care au luptat pentru Rusia în războiul din Ucraina

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a lăudat trupele nord-coreene „eroice” care au luptat pentru Rusia în războiul împotriva Ucrainei, în cadrul unei ceremonii de decorare a soldaților armatei implicați în operațiunea din străinătate, a relatat vineri agenția de presă de stat KCNA, potrivit Reuters.

Într-un discurs, Kim a declarat: „Activitățile de luptă ale forțelor operaționale din străinătate... au demonstrat fără regret puterea armatei (nord-coreene) eroice”, adăugând că „eliberarea Kurskului” a dovedit „spiritul de luptă al eroilor”, potrivit KCNA.

Kim a depus o floare la un zid memorial dedicat soldaților căzuți peste hotare, iar pentru militarii întorși din Rusia a fost organizat un concert, precum și un banchet la care au participat și familiile îndoliate, a mai relatat KCNA.

Aceste gesturi au reprezentat cea mai recentă formă de omagiere publică a trupelor nord-coreene care au luptat în Rusia. KCNA a transmis joi că liderul Kim s-a întâlnit cu ofițeri ai armatei implicați în operațiunea externă și a adus un omagiu soldaților nord-coreeni uciși în Ucraina.

Aproximativ 600 de soldați nord-coreeni au fost uciși luptând de partea Rusiei împotriva Ucrainei, dintr-un total de 15.000 trimiși, au declarat parlamentari sud-coreeni în aprilie, citând agenția națională de informații.

