Data publicării:

Kim Jong Un i-a decorat pe soldații nord-coreeni care au luptat pentru Rusia în războiul din Ucraina

Autor: Elena Aurel | Categorie: Stiri

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a lăudat trupele nord-coreene „eroice” care au luptat pentru Rusia în războiul împotriva Ucrainei, în cadrul unei ceremonii de decorare a soldaților armatei implicați în operațiunea din străinătate, a relatat vineri agenția de presă de stat KCNA, potrivit Reuters. 

Într-un discurs, Kim a declarat: „Activitățile de luptă ale forțelor operaționale din străinătate... au demonstrat fără regret puterea armatei (nord-coreene) eroice”, adăugând că „eliberarea Kurskului” a dovedit „spiritul de luptă al eroilor”, potrivit KCNA.

Kim a depus o floare la un zid memorial dedicat soldaților căzuți peste hotare, iar pentru militarii întorși din Rusia a fost organizat un concert, precum și un banchet la care au participat și familiile îndoliate, a mai relatat KCNA.

Aceste gesturi au reprezentat cea mai recentă formă de omagiere publică a trupelor nord-coreene care au luptat în Rusia. KCNA a transmis joi că liderul Kim s-a întâlnit cu ofițeri ai armatei implicați în operațiunea externă și a adus un omagiu soldaților nord-coreeni uciși în Ucraina.

Aproximativ 600 de soldați nord-coreeni au fost uciși luptând de partea Rusiei împotriva Ucrainei, dintr-un total de 15.000 trimiși, au declarat parlamentari sud-coreeni în aprilie, citând agenția națională de informații.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Vești bune pentru economia românească. Grâul produs în țara noastră ajunge pe mesele egiptenilor. Ce valoare au tranzacțiile
22 aug 2025, 10:25
START Festival Enisala – Unitate la Cetate. Două zile de muzică, tradiție și spectacol în inima Dobrogei
22 aug 2025, 09:28
Controversă cu microbuze scumpe și la Buzău. Constantin Toma: Nu a furat nimeni nimic, dacă are cineva informaţii să facă plângere, să mă apăr de ceva ce nu am făcut?
22 aug 2025, 09:21
Probleme pentru Tesla lui Musk: NHTSA verifică modul în care compania a raportat incidentele rutiere
22 aug 2025, 09:30
Kim Jong Un i-a decorat pe soldații nord-coreeni care au luptat pentru Rusia în războiul din Ucraina
22 aug 2025, 09:00
MAE, atenționare de călătorie pentru românii care merg în Italia
22 aug 2025, 08:29
ParintiSiPitici.ro
„Ce sunteți voi, copiii din România, balaur cu șapte capete?!” Avertismentul Laviniei Stan pentru școala românească: „Asta nu mai e o generație să o ții cu forța!” / VIDEO
21 aug 2025, 20:57
Unul dintre cei mai căutați infractori la nivel internațional va fi readus în România. Pentru ce a fost condamnat
22 aug 2025, 08:37
Actrița Tily Niculae (Roxana din La Bloc) a divorțat. Singurul mesaj transmis pe subiect
22 aug 2025, 08:25
BANCUL ZILEI: Bulă și cadoul de la soție
22 aug 2025, 07:22
Realitatea copiilor din sistem: La 2, 3, 4 ani își păzesc farfuria și mănâncă compulsiv. Experiențe dramatice ale părinților adoptivi
21 aug 2025, 23:52
Penurie de benzină în Rusia. Șoferii stau la cozi „kilometrice” ca să alimenteze
21 aug 2025, 22:57
Hidroelectrica, mesaj de ultimă oră despre facturi. Prețul final facturat
21 aug 2025, 21:33
Tragedia de la 2 Mai: „Statul e putred”. Părinții victimelor lui Vlad Pascu: I-am jurat lui Sebi că-i voi face dreptate. N-am reușit!/ Justiția se va face în afara justiției!
21 aug 2025, 23:26
Cele 4 cerințe ale lui Putin pentru un acord de pace în Ucraina. Ar fi gata să uite de Harkov, Zaporojie și Herson - Surse Reuters
21 aug 2025, 21:49
Un tată și doi copii, din România, salvați de la înec în Grecia/ VIDEO. ”Am auzit țipetele copiilor”
21 aug 2025, 21:16
Prof. Ovidiu Pânișoară: În timp ce ne gândim la „eficientizări”, alții folosesc Mozart ca să economisească
21 aug 2025, 20:50
Pompier rănit grav în incendiile de vegetație din Portugalia. Autospecială cuprinsă de flăcări (VIDEO)
21 aug 2025, 21:04
Ambasada SUA la București, anunț despre vizele spre America, după ce expiră: Începând cu 2 septembrie
21 aug 2025, 20:35
Sălbăticia pierdută a României. Orieta Hulea, directoarea WWF-România, la DC Anima - VIDEO
21 aug 2025, 20:30
Dezbaterea ”România în Diaspora” – Ediția a II-a. Cum păstrăm identitatea națională în afara granițelor
21 aug 2025, 20:00
Horoscop 22 august 2025. Începe Sezonul Fecioarei! Astrolog Daniela Simulescu, previziuni zodii / VIDEO
21 aug 2025, 19:51
Kremlinul vine cu noi condiții pentru a semna acorduri privind Ucraina. Rușii, deranjați de un decret emis de Zelenski acum 3 ani
21 aug 2025, 19:54
De ce au fost puși în libertate mercenarii lui Potra, la cererea procurorilor
21 aug 2025, 19:38
Turiști revoltați în Italia: Într-un bar au fost taxați și pentru muzica din boxe
21 aug 2025, 19:41
Decese în Grecia din cauza țânțarilor. Anunțul autorităților elene
21 aug 2025, 18:43
Percheziții în Vâlcea: doi bărbați arestați pentru trafic de droguri de risc - FOTO în articol
21 aug 2025, 18:52
Ce sunt "fulgere roşii", fenomenul rar surprins de mai mulți fotografi
21 aug 2025, 18:36
Trenul direct București - Kiev va fi reintrodus în circulație, după mai bine de 5 ani
21 aug 2025, 18:00
Donald Trump face un pas în spate. Retragere din negocierile Volodimir Zelenski - Vladimir Putin
21 aug 2025, 17:49
Modificare importantă la paşapoartele simple temporare. Ce se întâmplă din 15 septembrie
21 aug 2025, 17:49
Misterul din spatele atacului armat al turcului din centrul Capitalei. Mihai Untaru, comisar-șef (r): A fost cea mai groaznică informație
21 aug 2025, 18:40
Un jurnalist grec, uimit de cum a fost tratat într-un spital din România. "M-am gândit imediat la Grecia"
21 aug 2025, 17:06
Anunțul Poliției despre cetățeanul turc care a tras șase focuri de armă în Centrul Vechi. Ce a făcut în 13 august
21 aug 2025, 17:08
Un bărbat revenit în concediu în România a mâncat până și-a rupt esofagul. Mărturiile medicului, după intervenția de urgență
21 aug 2025, 19:26
După Polonia, un alt stat NATO impune restricții aeriene din cauza dronelor rusești
21 aug 2025, 16:39
MApN: România este pregătită să sprijine efortul aliat pentru Ucraina
21 aug 2025, 16:41
Cine este bărbatul care s-a sinucis într-un cimitir din Comana
21 aug 2025, 16:27
Lavrov, reacție la dorința lui Macron și Starmer de a trimite trupe străine în Ucraina
21 aug 2025, 15:28
Înalta Curte, mesaj dur către Guvernul Bolojan: Tăierea pensiilor nu lovește în magistrați, ci în independența justiției
21 aug 2025, 15:34
Declarația comună a UE și SUA privind comerţul şi investiţiile transatlantice
21 aug 2025, 14:52
Avertisment venit din Turcia condusă de Erdoğan în toiul pregătirilor negocierilor dintre Trump, Putin și Zelenski: Fără încetare a focului, nu există garanții de securitate pentru Kiev
21 aug 2025, 14:55
Începe evaluarea rezervei operaționale în București și Ilfov. Cine va fi chemat la unitățile MApN și cât va dura pregătirea
21 aug 2025, 14:20
UE investește în 5G și fibră optică. Decembrie fierbinte la Bruxelles: Vine legea care poate schimba telecomul european. Andi Cristea, analiză
21 aug 2025, 15:13
Aderarea la OCDE, prioritate strategică pentru România. Premierul Bolojan: Este o reală șansă pentru reforme
21 aug 2025, 14:17
Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase Brașov, un nou proiect în portofoliul Leviatan Group
21 aug 2025, 13:53
Europenii îi cer lui Trump să trimită avioane F-35 în România
21 aug 2025, 13:52
Pe 23 august avem Luna Nouă în Fecioară. Daniela Simulescu ne spune ce ne așteaptă - VIDEO
21 aug 2025, 13:38
Lavrov, acuzații dure la adresa liderilor europeni privind soluționarea conflictului din Ucraina
21 aug 2025, 13:38
Care este planul în trei etape al președintelui Coreei de Sud pentru denuclearizarea Coreei de Nord
21 aug 2025, 13:42
Guvernul inițiază proces împotriva supermarketurilor. Lidl, printre lanțurile vizate
21 aug 2025, 13:25
Rusia a atacat o importantă stație de compresoare de gaz din estul Ucrainei
21 aug 2025, 13:32
Cele mai noi știri
acum 11 minute
Produse la mare căutare! eMAG: Au fost vânzări de două ori mai mari în prima jumătate a anului
acum 33 de minute
Vești bune pentru economia românească. Grâul produs în țara noastră ajunge pe mesele egiptenilor. Ce valoare au tranzacțiile
acum 59 de minute
Orașul din România în care se vând cele mai scumpe apartamente. Se dau mai greu, nu ca în București unde imobiliarele atrag cumpărătorii rapid
acum 1 ora 10 minute
Alegeri Primăria București. Chirieac: „Abia aștept să văd cum îi veți face campanie acestui candidat”. Replica lui Ciuvică / video
acum 1 ora 28 minute
Probleme pentru Tesla lui Musk: NHTSA verifică modul în care compania a raportat incidentele rutiere
acum 1 ora 30 minute
START Festival Enisala – Unitate la Cetate. Două zile de muzică, tradiție și spectacol în inima Dobrogei
acum 1 ora 38 minute
Controversă cu microbuze scumpe și la Buzău. Constantin Toma: Nu a furat nimeni nimic, dacă are cineva informaţii să facă plângere, să mă apăr de ceva ce nu am făcut?
acum 1 ora 58 minute
Kim Jong Un i-a decorat pe soldații nord-coreeni care au luptat pentru Rusia în războiul din Ucraina
Cele mai citite știri
pe 21 August 2025
Guvernul inițiază proces împotriva supermarketurilor. Lidl, printre lanțurile vizate
pe 21 August 2025
Planul României. General: „Trebuie să participăm cu trupe în Ucraina!” / Analist: „Să vedeți isterie auristă! Se vor tăvăli Simion și Georgescu”
pe 21 August 2025
Vlad Pascu, condamnat definitiv la închisoare pentru tragedia de la 2 Mai
pe 21 August 2025
Se deschide oficial piața de producători locali "De aici, de aproape. Din Dobrogea"
pe 21 August 2025
A început să fie retrocedată o pădure de lângă București. În locul copacilor ar urma să răsară blocuri de 14 etaje
SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel