Kim Jong-Un, apariție în public, după mai mult de o lună. Schimbare vizibilă - FOTO

Kim Jong-Un a apărut în public după mai mult de o lună de absență completă și a stârnit o mulțime de speculații. Liderul nord-coreean arată vizibil mai slab în prima sa apariție publică și din acest motiv au apărut primele speculații privind posibilele probleme de sănătate cauzate de stilul său de viață, scrie The Guardian.

Speculații cu privire la sănătatea sa au apărut după ce fotografiile recente cu el îl arată mult ma slab. Dictatorul de la Phenian, persoana căreia a atras interesul global de când a devenit liderul țării, în urmă cu aproape un deceniu, arăta în mod vizibil mai slab în imaginile lansate sâmbătă de mass-media de stat, potrivit agenției de știri Yonhap din Coreea de Sud. NK News, care a analizat fotografiile acestuia a declarat că pare să fi pierdut o „cantitate semnificativă de greutate”. Fumător înrăit, că tatăl sau, care a murit în decembrie 2011 în urma unui atac de cord, Kim Jong Un a avut mereu probleme medicale, cauzate de excesul de greutate și de stilul de viață sedentar.

