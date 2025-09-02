Kim Jong Un a trecut granița în China cu trenul său special pentru a participa la celebrarea capitulării Japoniei

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a trecut marți dimineață devreme granița în China cu trenul său special, pentru a lua parte la evenimentele dedicate marcării capitulării oficiale a Japoniei în cel de-al Doilea Război Mondial, a relatat presa de stat nord-coreeană.

Kim Jong Un a părăsit luni capitala nord-coreeană și a ajuns marți dimineața devreme în China, conform Reuters. Călătoria sa are loc în contextul celui mai mare eveniment diplomatic multilateral la care participă vreodată liderul de la Phenian.

Kim Jong Un este așteptat miercuri la parada militară organizată la Beijing, unde se va alătura președintelui chinez Xi Jinping și altor lideri importanți, între care președintele rus Vladimir Putin și președintele iranian Masoud Pezeshkian.

Presa nord-coreeană a prezentat mai multe fotografii ale liderului și ale anturajului său. Într-una dintre ele, Kim apare lângă trenul verde închis, cu o țigară în mână. În alta, stă la un birou din interiorul trenului, cu un laptop închis în față și cu un steag nord-coreean în fundal, într-un vagon decorat cu lambriuri de lemn. Trenul pare să fie similar cu modelul antiglonț folosit și în alte deplasări externe.

Înainte de a trece granița, Kim a vizitat luni un laborator de rachete unde se dezvoltă materiale compozite din fibre de carbon pentru utilizarea la motoarele rachetelor balistice intercontinentale, a relatat agenția KCNA. Experții au catalogat vizita drept un gest simbolic, menit să sublinieze statutul Coreei de Nord ca putere nucleară.



Mesaj pentru Statele Unite și sprijin pentru China

Analistul Hong Min, de la Institutul Coreean pentru Unificare Națională, a afirmat că acțiunile liderului nord-coreean transmit un mesaj către Statele Unite privind „voința de a avansa cu arme nucleare” și consolidarea unui statut dificil de inversat.

În paralel, Coreea de Nord și-a exprimat sprijinul pentru remarcile președintelui Xi la un summit recent, în care acesta a pledat pentru o guvernanță globală mai echitabilă și pentru o ordine internațională favorabilă „Sudului global”.

Președintele sud-coreean Lee Jae Myung a primit rapoarte în timp real despre deplasarea lui Kim în China, a precizat biroul prezidențial de la Seul. În același timp, Coreea de Sud îl trimite pe președintele Adunării Naționale, Woo Won-shik, la Beijing. Ministerul Unificării a subliniat, însă, că nu există certitudinea unor discuții bilaterale cu liderul nord-coreean în marja evenimentului diplomatic.

