Moscova susține că a respins peste 220 de drone lansate de Ucraina spre teritoriul său

Moscova a transmis că a respins unul dintre cele mai mari atacuri cu drone lansate de Ucraina de la începutul războiului, afirmând că 221 de aparate au fost doborâte într-o singură noapte.

Rusia a anunțat vineri dimineață că a respins unul dintre cele mai ample atacuri cu drone lansate până acum de armata ucraineană. În cursul nopții, forțele de apărare aeriană au doborât 221 de aparate fără pilot, potrivit Ministerului Apărării de la Moscova, care a transmis informația pe canalul său de Telegram.

Conform autorităților ruse, nouă drone au fost neutralizate în regiunea capitalei, iar alte 28 în zona metropolitană a Sankt-Petersburgului, al doilea oraș ca mărime din Federația Rusă.

În regiunea Leningrad, aflată departe de linia frontului, dar în imediata apropiere a țărilor baltice și Finlandei, atacul a provocat un incendiu la bordul unei nave aflate în portul Primorsk, la Marea Baltică. Guvernatorul Aleksandr Drojdenko a precizat că flăcările au fost stinse rapid și că nu există pericol de poluare prin scurgeri de petrol.

De la începutul invaziei din februarie 2022, Rusia desfășoară zilnic bombardamente asupra Ucrainei, iar Kievul răspunde aproape în fiecare noapte cu atacuri aeriene de tip dronă asupra teritoriului rus. În ultimele săptămâni, țintele predilecte ale armatei ucrainene au fost infrastructurile petroliere - un sector strategic al economiei ruse, asupra căruia Occidentul menține presiuni prin sancțiuni.

Numărul dronelor trimise în această acțiune depășește însă cu mult atacurile anterioare, care rareori vizau mai mult de câteva zeci de aparate.

Incidentul survine la scurt timp după ce drone rusești au pătruns în spațiul aerian al Poloniei, stat membru NATO, fapt ce a stârnit îngrijorare și critici puternice din partea aliaților europeni.

În paralel, Polonia, Lituania și Letonia și-au intensificat măsurile de securitate și au limitat traficul aerian, pe fondul pregătirii unor exerciții militare comune ruso-belaruse. Manevrele, denumite Zapad-2025, se desfășoară în vestul Belarusului și reprezintă prima ediție organizată de la declanșarea războiului din Ucraina.

Precedenta ediție, derulată în 2021, adunase aproximativ 200.000 de militari ruși, la doar câteva luni înainte de declanșarea invaziei asupra Kievului, conform Agerpres.

