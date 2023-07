Kevin Spacey a fost achitat de acuzațiile de agresiune sexuală. A primit verdictul, cu lacrimi în ochi, chiar de ziua sa

Actorul american a fost achitat în procesul de agresiune sexuală, după ce a fost găsit nevinovat de acuzațiile aduse de patru bărbați, în cadrul unui proces în care Sir Elton John a depus mărturie în apărarea sa, notează Daily Mail.

Spacey a fost acuzat că a abuzat de faima și puterea sa pentru a comite nouă agresiuni sexuale asupra a patru bărbați în timpul mandatului său de director artistic al teatrului Old Vic.

Dar actorul a insistat că afirmațiile au fost o ”nebunie” și i-a acuzat pe reclamanți că ”mint pentru bani”.

De pe treptele tribunalului unde a avut loc pronunțarea verdictelor, actorul a ținut să mulțumească juriului, echipei sale de avocați, dar și lui Evan Lowenstein, managerul său loial și prietenul său de lungă durată, pentru că i-au fost alături.

”Îmi imaginez că mulți dintre voi pot înțelege că sunt multe lucruri pe care trebuie să le procesez după ceea ce tocmai s-a întâmplat astăzi.

Dar aș vrea să spun că sunt enorm de recunoscător juriului pentru că și-a luat timpul necesar pentru a examina toate probele și toate faptele, cu atenție, înainte de a ajunge la decizia lor.

Și mă simt umilit de rezultatul de astăzi. Vreau, de asemenea, să mulțumesc personalului din interiorul acestui tribunal, paznicilor, echipei mele juridice și lui Evan Lowenstein pentru că a fost aici în fiecare zi”, a declarat Kevin Spacey, citat de Daily Mail.

Dublul câștigător al premiului Oscar, care a împlinit 64 de ani chiar astăzi, a plâns în momentul în care a fost exonerat după un proces care a început la sfârșitul lunii iunie, în timpul căruia a fost descris ca fiind un ”bătăuș sexual" de către acuzare, a transmis Sky News.

Prezentând mărturiile, Spacey s-a luptat cu lacrimile în timp ce a povestit cum lumea lui "a explodat" atunci când au apărut alte acuzații împotriva sa în SUA, în 2017.

”A existat o grabă de a judeca și înainte ca prima întrebare să fie pusă sau să se răspundă la ea mi-am pierdut slujba, mi-am pierdut reputația, am pierdut totul în câteva zile”, le-a spus el juraților.

Cine este Kevin Spacey

Kevin Spacey este actor de teatru și de teatru, regizor, producător, scenarist și cântăreț.

Și-a început cariera ca actor de teatru în anii 1980, înainte de a obține roluri secundare în film și televiziune.

La începutul anilor '90 a câștigat aprecierea criticilor, care a culminat cu primul său Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru thrillerul polițist neo-noir The Usual Suspects (1995) și cu un Oscar pentru cel mai bun actor pentru drama cu tema crizei vârstei mijlocii American Beauty (1999).

Printre celelalte roluri principale ale sale se numără comedia dramatică Swimming with Sharks (1994), thrillerul psihologic Seven (1995), filmul polițist neo-noir L.A. Confidential (1997), drama Pay It Forward (2000), filmul științifico-fantastic-misterios K-PAX (2001), potrivit IMDB.

Citește și: Iată care au fost capetele de acuzare pentru care a fost judecat actorul american.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News