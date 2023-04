Keresztes Demelza, o româncă stabilită în Ungaria, ne spune ce prejudecăți au ungurii și cum îi ajută statul pe români: Nu suntem sprijiniți, nici măcar nu ne caută / video

„Eu, întotdeauna când merg în Oradea, fac foarte multe fotografii pentru că doresc să arăt că este un oraș frumos, este aproape de graniță și de aceea îmi este mai la îndemână să merg des acolo. Și pe contul meu de Instagram am peste 13.000 de urmăritori. Chiar dacă nu m-am ocupat foarte des de el, pentru că aș fi avut poate și mai mulți, dar timpul nu mi-a permis. Atunci am încercat să fac cu românii din Canada, America, Italia un proiect prin care cei plecați să promoveze România.

Am încercat și o să încerc în continuare, chiar dacă am avut parte de dezamăgiri, să mă zbat și să arăt că românii sunt buni, că au o cultură frumoasă, ca și Ungaria. Și Ungaria are părțile sale frumoase, are și ea cultura sa frumoasă. Prin aceste programe, care sunt făcute la nivel de țară și în România și aici, se fac foarte multe lucruri , dar nu încearcă să-i caute pe acei români plecați și să-i sprijine și pe ei, atât statul român cât și cel maghiar.

M-am gândit că poate e bine ca atunci când am un prieten sau o cunoștință, întotdeauna să-i spun: „Hai în România să vezi acest lucru!” Pentru că pun o poză și ei văd și spun: „Hai că vin și eu cu tine să vedem, să vizităm sau să cunoaștem anumite lucruri” și acest lucru mă bucură.”, a spus românca.

Ce prejudecăți au ungurii care nu au vizitat România? Există prejudecăți pe care le observați la ei?

„Atunci când se întâmplă să apară la știri că un român a făcut ceva, atunci toți suntem puși în aceeași oală. Dar pădure fără uscături nu există, nici pe de o parte, nici pe cealaltă. Atunci sunt prejudecăți într-adevăr. Te doare pentru că nu toată lumea e la fel.”

Ajută statul, prin consulate sau alte instituții, comunitatea românilor din Ungaria?

„Unde stau eu, nu. Poate în comunitățile foarte mari, dar aici nu. Tocmai de aceea spun și eu, în programele comune, ar trebui să-i caute pe românii care sunt în apropiere și să le ofere și un loc de muncă pentru a nu mai căuta în altă parte. Să se uite unde s-a născut această persoană și dacă s-a născut într-adevăr în România sau are părinții din România, născuți acolo, să o sprijine. Nu suntem sprijiniți, nici măcar nu ne caută. Eu i-am căutat o dată pe ei dintr-un motiv nu tocmai plăcut, atunci am fost sprijinită, dar altfel nu.”, a spus Keresztes Demelza.

Cum sunt serviciile medicale în zona în care locuiți?

„Serviciile medicale sunt bune. Nu am nicio problemă în această privință. Medicul meu de familie este din România, acesta fiind și motivul pentru care l-am ales. Nu am întâlnit probleme cu asigurarea medicală. Dacă ai nevoie de medicul de familie, vine acasă la tine. Dacă ai o problema îl suni, te sfătuiește, nu trebuie să mergi întotdeauna la cabinet. Dacă ai o problema mai gravă, ți se face rețeta online, apoi mergi la farmacie și îți cumperi rețeta. Noi avem farmacie aici două ore pe zi, dar este.”, a mai spus Keresztes Demelza.

