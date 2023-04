O româncă din Ungaria, uimită de ce s-a întâmplat acolo odată cu începerea războiului: Nu este ca în România, să avem același ajutor / video

Aceasta a vorbit despre cum s-a schimbat viața în Ungaria după război, despre raționalizarea alimentelor și creșterea prețurilor care a îngreunat traiul de viață.

„După război, eu eram cu cineva din Oradea venit să mă viziteze și ne-am dus într-un magazin unde am încercat să cumpăr zahăr. N-am fost atentă la raft, am pus trei kilograme și am fost atenționată că nu am voie decât un kilogram. Persoana cu care eram, a rămas puțin uimită. După război puteai să cumperi din magazine doar un kilogram de zahăr sau maxim două. La fel și cu uleiul și făina. Aceste lucruri nu le-am înțeles și vă spun și de ce. Pentru că in comunitățile mici, da, sunt magazine mai puține și nu poți să iei, dar in orașe, unde mergi de la un capăt la celălalt, n-am înțeles logica. Și prețurile au crescut foarte mult, acum se încearcă scăderea lor, dar traiul de viață este destul de greu.”, a spus Keresztes Demelza.

Keresztes Demelza a povestit că, în contextul actual, pe lângă plafonarea prețului la carburanți impusă de Guvernul Orban, statul maghiar nu oferă niciun fel de sprijin financiar care să-i ajute pe oameni să plătească facturile mari la energie.

„Nu este ca în România, să avem același ajutor la energie. Există un ajutor lunar pentru facturi, care exista și înaintea războiului, dar după război nu au oferit niciun sprijin din punctul acesta de vedere. Cei care locuiesc în case mai primesc lemne, o anumită cantitate pentru fiecare casă, dar alt tip de ajutor nu. Nu există acea subvenție care să te ajute pentru că acum e război și au crescut prețurile.”, a mai spus aceasta.

Despre actualul premier, românca a spus că este iubit de maghiari și are proiecte bune menite să-i ajute pe cetățeni.

„Oamenii îl iubesc. Este încă foarte popular în rândul maghiarilor și va fi în continuare, atâta timp cât opoziția nu este una puternică, pentru că este ca și la noi: trebuie să alegi întotdeauna pe cineva care este bun la momentul respectiv. Are proiecte bune. De curând a apărut un abonament, pentru autobuz și tren, pe care îl poți cumpăra la un preț foarte mic și poți să călătorești în Ungaria, peste tot, pentru a vizita. Este pentru a ajuta turismul. E un lucru foarte bun și binevenit, deoarece pentru suma de 10.000 de forinți (120 RON) poți călători în toată Ungaria.”, a spus Keresztes Demelza.

