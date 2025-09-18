Kennedy Jr. rescrie cu viteză record politica vaccinurilor din SUA: "Se mișcă într-un ritm amețitor"

Secretarul pentru Sănătate al SUA, Robert F. Kennedy Jr., a impus într-un timp foarte scurt o serie de transformări majore în domeniul vaccinării, ignorând opoziția unor specialiști guvernamentali, a parlamentarilor și presiunile crescânde pentru demiterea sa.

Printre măsurile adoptate se numără restrângerea accesului la vaccinurile anti-COVID, înlocuirea celui mai important oficial de sănătate publică din țară, desființarea comisiilor care verificau recomandările de vaccinare, dar și sprijinirea statelor care permit scutiri de la imunizare. În plus, Kennedy a extins consiliul național de vaccinuri, cooptând experți cu viziuni apropiate de ale sale.

"Kennedy se mișcă într-un ritm amețitor"

„Kennedy se mișcă într-un ritm amețitor”, a spus Lawrence Gostin, profesor de drept al sănătății la Georgetown. „Își consolidează puterea și își impune agenda personală asupra politicii de vaccinare. Știe că, dacă ar încetini, ar întâmpina blocaje.”

O decizie de amploare este așteptată la sfârșitul săptămânii, când consiliul consultativ urmează să voteze posibile schimbări în schema de vaccinuri recomandată copiilor.

Fosta directoare a CDC, Susan Monarez, înlăturată în august, avertizează că „există un risc real ca deciziile să limiteze accesul la vaccinuri pentru copii și alte persoane vulnerabile, fără o evaluare științifică riguroasă”. În lipsa unei conduceri permanente la CDC, Monarez se teme că aceste recomandări ar putea fi adoptate rapid. După plecarea ei, Kennedy l-a numit interimar pe Jim O’Neill, adjunctul său.

Kennedy este de multă vreme contestat pentru pozițiile sale privind vaccinurile, pe care le consideră periculoase pentru copii, în pofida dovezilor științifice contrare. Experții afirmă că activismul său a contribuit la scăderea imunizării și la reapariția unor boli prevenibile, precum rujeola.

Mai multe organizații medicale de prestigiu, reprezentând zeci de mii de medici, cer destituirea sa. Democrați din Congres, angajați ai propriului departament și chiar membri ai familiei se alătură acestui apel. În schimb, președintele Donald Trump îi oferă sprijin, cu avertismentul de a nu descuraja utilizarea „vaccinurilor care funcționează”.

„Până când președintele ar putea acționa, cea mai mare parte a pagubelor va fi deja făcută”, a comentat Gostin.

Oficialii HHS afirmă însă că aceste reforme urmăresc să reconstruiască încrederea populației în agențiile de sănătate, compromise în timpul pandemiei de COVID-19 prin măsuri nepopulare precum închiderea școlilor sau obligativitatea măștilor. „Reformăm instituții defectuoase, restabilim știința de înalt nivel ca fundament al sănătății publice și le oferim americanilor informații oneste și posibilitatea de a alege în cunoștință de cauză”, a declarat Andrew Nixon, purtător de cuvânt al HHS.

Sprijin din tabăra scepticilor și anti-vacciniștilor

Mișcările rapide ale secretarului sunt aplaudate de cei care contestă vaccinarea obligatorie. Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, a anunțat eliminarea tuturor cerințelor de vaccinare, inclusiv pentru școli. Organizații antivaccin, printre care și Children’s Health Defense, au obținut reactivarea unui grup de lucru privind siguranța vaccinurilor pentru copii.

Demetre Daskalakis, oficial de top la CDC, care și-a dat demisia după plecarea lui Monarez, a declarat că accelerarea schimbărilor a urmat atacului armat de la sediul CDC din august. Documentele descoperite la atacator indicau nemulțumiri față de vaccinul COVID. „Imediat după atac, am simțit o accelerare a demersurilor de a exercita o influență nejustificată asupra științei la CDC”, a explicat Daskalakis.

Consiliul consultativ pentru vaccinuri trebuie să decidă în curând asupra recomandărilor pentru vaccinurile împotriva rujeolei, oreionului, rubeolei, varicelei și hepatitei B, dar și asupra noilor variante de vaccin anti-COVID. Chiar și modificările minore pot avea consecințe majore asupra școlilor, angajatorilor și asiguratorilor.

„Ceea ce vedem acum seamănă aproape cu reversul perioadei COVID”, a spus Jennifer Kates, vicepreședinte la organizația de politici de sănătate KFF. „Atunci, guvernul s-a mobilizat pentru a face vaccinurile disponibile la viteză record. Acum, asistăm la o schimbare majoră în direcția opusă - informațiile despre vaccinuri sunt analizate la sânge, iar accesul este redus la nivel național”, a punctat Kates, potrivit Reuters.

