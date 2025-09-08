Karol nawrocki, președintele suveranist din Polonia, a adus un elogiu spațiului rural din țara sa și și-a manifestat angajamentul de a apăra pământul de înstrăinare.

Karol Nawrocki a participat la festivalul național al recoltei de la Jasna Góra, la Częstochowa, a ținut un discurs care a devenit un manifest al politicii sale față de peisajul rural polonez, potrivit Radio Eska.

Discursul președintelui a devenit chintesența politicii sale față de peisajul rural polonez. Nawrocki a fost întâmpinat cu entuziasm și a ridicat probleme cheie privind viitorul agriculturii poloneze și rolul acesteia în țară.

„Din zona rurală poloneză vine înțelepciunea care ne permite să câștigăm alegerile”, a declarat el, adresându-se direct participanților la festivalul recoltei.

Aceste cuvinte, rostite chiar înainte de începerea slujbei ceremoniale, au fost un semnal clar de apreciere pentru rolul țăranilor în viața politică. Președintele a făcut referire la recentele alegeri, mulțumind zonei rurale poloneze pentru „recolta democrației poloneze” și sprijinul care i-a permis să preia funcția.

„Mulțumesc zonei rurale poloneze pentru că mi-a susținut candidatura și pentru că mi-a permis să vă reprezint”, a spus Nawrocki.

„Fermier polonez, câmp polonez, pâine poloneză pe masa poloneză”, a spus apăsat președintele suveranist.

Manifest pentru securitatea alimentară și identitatea națională

Președintele Karol Nawrocki s-a concentrat asupra rolului cheie al agriculturii în asigurarea securității alimentare a țării.

„Datorită dumneavoastră, Polonia are siguranță alimentară, datorită fermierilor polonezi. Vă datorăm securitatea noastră, motiv pentru care sunteți atât de importanți în întreaga arhitectură de securitate a statului polonez”, a subliniat el.

De asemenea, Nawrocki a subliniat că „zona rurală poloneză este inima tradiției poloneze și a moștenirii noastre naționale” și „Polonia este înrădăcinată în zona rurală poloneză, în cultivarea identității dumneavoastră, a tradiției noastre naționale, a valorilor noastre naționale”. Această declarație a demonstrat o înțelegere profundă a dimensiunilor culturale și sociale ale zonei rurale poloneze.

În discursul său, Nawrocki și-a exprimat speranța că parlamentul va adopta proiectul său de lege privind protecția zonei rurale poloneze, care include o interdicție privind achiziționarea de terenuri poloneze. El a justificat acest lucru cu următoarele cuvinte: „pentru că avem tot atât de mult din Republică cât pământ avem”.

