Data publicării:

Karol Nawrocki a ajuns în SUA și va fi primit de Donald Trump la Casa Albă. Cei doi președinți vor lua prânzul împreună / foto în articol

Autor: Ioan-Radu Gava | Categorie: Stiri
Foto: Agerpres
Foto: Agerpres

Președintele SUA, Donald Trump, îl va primi miercuri la Casa Albă pe președintele Poloniei, Karol Nawrocki, după ce l-a sprijinit în alegerile poloneze. Întâlnirea lor va avea probabil ca teme principale războiul Rusiei din Ucraina și securitatea energetică.

Trump a lansat invitația la câteva zile după ce Nawrocki a depus jurământul, la începutul lunii august, și a intervenit pentru a se asigura că acesta va participa la un apel telefonic important despre Ucraina cu liderii europeni, în locul rivalului său, premierul centrist polonez Donald Tusk, scrie Reuters.

Președintele l-a găzduit pe Nawrocki la Casa Albă în luna mai, sprijinindu-l într-un moment crucial al campaniei electorale poloneze. Ulterior, Nawrocki l-a învins pe candidatul susținut de Tusk.

Discuțiile de miercuri ar urma să se concentreze pe negocierile blocate pentru încheierea războiului și pe preocupările de securitate ale Poloniei, pe fondul semnelor că Trump a devenit supărat de președintele rus Vladimir Putin, pentru că nu a făcut progrese în direcția încheierii conflictului.

Marți, Trump a declarat că este „foarte dezamăgit” de Putin și a adăugat că administrația sa plănuiește acțiuni pentru a reduce numărul victimelor războiului.

Conform Casei Albe, Trump îl va întâmpina pe Nawrocki la ora 11:00 EDT (15:00 GMT), cei doi lideri urmând să se întâlnească mai întâi în Biroul Oval, apoi să ia prânzul în privat. Polonia, membră NATO, se învecinează atât cu Rusia, cât și cu Ucraina devastată de război.

Cu ce mesaj ar urma să meargă Nawrocki la Donald Trump

 

Charles Kupchan, cercetător principal la Consiliul pentru Relații Externe, a declarat că Nawrocki îl va îndemna pe Trump să fie ferm față de Putin și să nu reducă trupele americane din Polonia.

„Din partea poloneză, mesajul este clar: «Nu te lăsa manipulat de Putin, opune-i rezistență și avem nevoie de o poziție transatlantică unită dacă vrem să punem capăt războiului din Rusia»”, a spus Kupchan.

Se așteaptă ca Nawrocki să facă presiuni pentru un angajament american mai puternic privind securitatea Poloniei și pentru trimiterea a mai multor trupe, dar acest lucru ar putea fi dificil de obținut într-un moment în care o revizuire a structurii forțelor armate americane ar putea recomanda reducerea prezenței în Europa, a adăugat acesta.

Prezența militară americană pe flancul estic al NATO, inclusiv în Polonia, rămâne una dintre chestiunile cheie pentru Varșovia, care caută asigurări privind sprijinul continuu.

„Succesul relației sale speciale (a lui Nawrocki) cu mișcarea MAGA și cu președintele Trump ar fi dacă Statele Unite și-ar crește prezența în Polonia”, a declarat marți ministrul polonez de externe Radoslaw Sikorski.

Trump a susținut mult timp Polonia, lăudând conducerea acesteia în privința creșterii cheltuielilor pentru apărare și recunoscându-i poziția geografică într-un „cartier dificil”.

Dar experții spun că Trump va urmări ca Varșovia să cumpere și mai multe arme americane, atât pentru propriile nevoi, cât și pentru a le trimite Ucrainei.

Trump, dornic să se implice în Inițiativa celor Trei Mări

 

Polonia este un mare cumpărător de armament american, inclusiv tancuri M1A2 Abrams, avioane de luptă F-35, elicoptere Apache AH-64, rachete Javelin și lansatoare de rachete HIMARS. În iunie, Washingtonul a anunțat că va oferi Poloniei o garanție de împrumut de 4 miliarde de dolari pentru a cumpăra mai mult echipament.

„Trump este, în linii mari, mult mai tranzacțional decât ideologic, chiar dacă va arăta o anumită afinitate pentru politica unui președinte polonez de dreapta”, a declarat Kupchan.

Creșterea achizițiilor de arme și potențialele parteneriate pentru extinderea bazei industriale de apărare a Ucrainei reprezintă o „zonă de interes comun”, a adăugat el.

Întâlnirea oferă, de asemenea, ocazia Statelor Unite de a-și reînnoi implicarea în Inițiativa celor Trei Mări (3SI), lansată în 2015 pentru a sprijini dezvoltarea infrastructurii energetice, de transport și digitale între Marea Baltică, Marea Neagră și Marea Adriatică.

Trump a participat la al doilea summit 3SI de la Varșovia, în 2017.

Fostul ambasador american în Polonia, Paul Jones, a scris într-un eseu publicat săptămâna aceasta de German Marshall Fund că participarea SUA în 3SI ar putea aduce mai multe vânzări de energie și tehnologie americane în regiune, un obiectiv al politicii „America First” a lui Trump.

Un parteneriat puternic între SUA și țările 3SI ar putea, de asemenea, să limiteze influența Chinei în zonă, a spus el.

Comentarii

Karol Nawrocki a ajuns în SUA și va fi primit de Donald Trump la Casa Albă. Cei doi președinți vor lua prânzul împreună / foto în articol
03 sep 2025, 08:33
Cele mai noi știri
Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

